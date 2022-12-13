Собрания длятся меньше, но случаются чаще

В последние годы из-за пандемии дистанционная работа стала популярной как никогда прежде. Сторонники возвращения в офисы говорят, что сотрудники вдали от места работы в итоге становятся менее вовлечёнными в рабочий процесс. Недавно проведённое исследование утверждает обратное. Там же даны возможные советы по повышению качества дистанционной работы.

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Был проведён анализ миллионов телеконференций, показавший, что дистанционные сотрудники увеличили взаимодействие с коллегами в период 2020-2022 годов, вопреки предположениям об обратном. Занимающаяся аналитикой телеконференций и совместной работы компания Vyopta сравнила дистанционные совещания в течение шести недель с апреля по середину мая в 2020, 2021 и 2022 годах. Были собраны метаданные из конференций Zoom, Microsoft Teams и Webex от 10 крупных мировых компаний. Установлено, что за три года компании стали чаще проводить короткие совещания с меньшим числом сотрудников.

С 2020 по 2022 год рассматриваемые компании увеличили количество телеконференций на 60%, в среднем с пяти до восьми в неделю на одного сотрудника. Сеансы стали на 25% короче, с 43 до 33 минут в среднем. Количество участников сократилось в два раза, а именно с 20 до 10. Аналитики связывают эти изменения с ростом спонтанных встреч один на один в течение наблюдаемого периода.

Метаданные показали, какие встречи были запланированы в календарях и какие использовали функции вроде «Встреча сейчас» в Microsoft Teams. В 2020 году 17% бесед сотрудников были один на один, ещё 17% не запланированными. В 2022 году 42% встреч были один на один, 66% незапланированными.

Ещё исследование показало, что покинувшие в итоге компании сотрудники меньше участвовали в дистанционных совещаниях. Они участвовали в незапланированных встречах один на один на 67% меньше остальных, в запланированных встречах один на один на 22% меньше, в групповых встречах на 20% реже.

Делается вывод, что дистанционное взаимодействие жизненно важно для удержания сотрудников в компаниях с большим количеством дистанционных сотрудников. Основной недостаток анализа Vyopta состоит в том, что видны только дистанционные взаимодействия, а личные встречи в статистику не попадают, что не даёт возможности провести сравнения. Исследование не может показать, сколько дистанционных сотрудников симулировали занятость.

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Vyopta внесла предложения по улучшению телеконференций. Компании с дистанционными сотрудниками должны по возможности обеспечить совпадение их графиков. Также не следует требовать проведения видеоконференций, поскольку взаимодействие только с помощью аудио может укрепить социальные связи и предотвратить «усталость» подобного рода общения, пишет Techspot.