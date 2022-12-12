Первая версия программной оболочки MIUI была представлена в 2010 году. Спустя более 12 лет MIUI может похвастаться более 564 млн активных пользователей ежемесячно. В воскресенье были представлены смартфоны Xiaomi 13 и вместе с ней MIUI 14 на основе Android 13.
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Xiaomi называет эту версию наиболее оптимизированной среди всех выпущенных. Разработчики обновили системную архитектуру на уровне ядра Android, улучшив распределение ресурсов центрального и графического процессоров и памяти. Xiaomi уверяет, что MIUI 14 работает на 60% более плавно, чем прошлая версия на Xiaomi 12S Ultra.
Другие оптимизации включают автоматическое сжатие неиспользуемых приложений и переключатель для отключения постоянных уведомлений. Невозможно удалить лишь восемь системных приложений, тогда как раньше таких в MIUI было больше.
Появились настраиваемые папки с обычными и крупными иконками, новые варианты виджетов разных форм и размеров. Одним из неожиданных дополнений MUI 14 стали виджеты цветов и домашних животных. Это анимированные персонажи в духе тамагочи, живущие на домашнем экране.
MIUI 14 поддерживает слияние повторяющихся файлов, улучшенное распознавание текста и его извлечение из изображений в галерее. Конфиденциальность стала надёжнее за счёт сквозного шифрования и локальной обработки пользовательских данных на устройстве.
Система получила новый переключатель в центре управления, позволяющий перетаскиванием подключать аксессуары Xiaomi вроде беспроводных наушников. Семейная учётная запись позволяет делиться фотографиями и облачными сервисами с подпиской с 9 другими пользователями. Ещё можно делиться показателями своего здоровья с часов, чтобы всегда быть в курсе того, как чувствует себя ваша пожилая бабушка.
Планшеты Xiaomi получают простой обмен клавиатурой и мышью с ноутбуками, а ещё дублирование экрана и расширенные возможности экрана, сообщает GSMArena.
Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro уже получили эту оболочку. Другими устройствами с ней в Китае станут описанные выше.