Анонс этого смартфона всё ближе

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3070 Ti за 50 тр в Регарде

3070 Ti за 50 тр в Регарде

Компания OnePlus готовится представить очередной смартфон флагманского уровня, который уже демонстрировала на изображениях. Теперь аппарат с модельным номером PHB110 получил в организации 3C сертификат на зарядку мощностью 100 Вт. С большой долей вероятности речь идёт о OnePlus 11.

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Аппарат будет поддерживать зарядку 11 В/9,1 А, что превосходит OnePlus 10 Pro, но уступает OnePlus 10T. Адаптер питания получил номер VCBAJACH. Такой же адаптер мощностью 100 Вт применяет Realme в аппарате GT2 Explorer Master. Неизвестно, будет ли ёмкость аккумулятора 5000 мАч, как в 10 Pro.

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Смартфон скорее всего получит процессор Snapdragon 8 Gen 2, основную камеру 50 Мп, сверхширокоугольную камеру 48 Мп и телефото 32 Мп с 2-кратным зумом. Модель Pro на этот раз не ожидается, пишет GSMArena.