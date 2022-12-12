Внешний вид этих смартфонов стал известен полностью

В конце этой недели должен состояться анонс смартфонов Xiaomi 13 и 30 Pro, ранее перенесённый с 1 декабря. Компания старается поддерживать интерес к ним и с этой целью опубликовала изображения двух смартфонов и некоторые сведения о них.

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Случилось это в аккаунте Xiaomi на сайте Weibo. Было сказано о материалах корпусов, цветовых вариантах и специальном комплекте смарт-технологий Xiaomi.

Xiaomi 13 получил цветовой вариант с поэтичным названием Distant Mountain Blue. Задняя сторона аппарата обладает покрытием в виде рельефной кожи. Стороны аппарата выглядят плоскими с глянцевой металлической отделкой, экран тоже плоский. Видны три камеры и логотип Leica.

На изображениях 13 Pro можно найти два отличия. Экран Pro выглядит слегка изогнутым по бокам, а задняя сторона лишена рельефной кожи.

В посте используется термин «нано-микрокристаллическая керамическая технология». Это особый тип керамики повышенной прочности.

Боковые стороны модели Pro имеют такой же металлический блеск, хотя они более узкие из-за кривизны экрана. Камеры выглядят теми же, что у стандартной модели, хотя изменения могут быть скрыты внутри.

Универсальный комплект смарт-технологий представляет собой набор из смартфона Xiaomi 13 Pro, часов Watch S2, наушников Buds 4 и чехла с ремешком. Все они окрашены в зелёный цвет, хотя наверняка есть и другие варианты. Ранее генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь показывал только коричневые и синие ремешки для часов. Быть может, зелёный предлагается только в этом наборе.

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Анонс состоится 11 декабря в 19:00 по китайскому времени, сообщает Phonearena.