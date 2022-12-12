Реклама в ненужных местах и продвижение браузера Edge

Недавно была опубликована новость с описанием пяти интересных новшеств, которые скоро появятся в операционной системе Windows 11. Однако, Microsoft далеко не всегда всё делает правильно и не может угодить всем сразу. Временами обновления приносят в систему то, чего там видеть не хотелось бы. Скоро в Windows 11 может появиться пять подобных новинок.

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Речь идёт об изменениях в сборках в канале предварительного тестирования Dev Channel. Далеко не всегда все новшества этих сборок добираются до финального варианта системы. Чтобы внести собственные предложения или оценки, можно отправить Microsoft сообщение в Центре отзывов. Естественно, данная статье не претендует на объективность: что не нравится одному пользователю, может понравиться другому.

Microsoft не желает сдаваться без боя и дать возможность просто отключить раздел «Рекомендуемые» в меню «Пуск». Компания даже развивает эту концепцию вплоть до показа рекламных рекомендаций сайтов.

Это может раздражать, поскольку меню «Пуск» настраивают под себя, чтобы сразу видеть самые нужные приложения, а не какие-то посторонние сайты. Имеется руководство относительно того, как всё же принудительно отключить рекомендации сайтов в меню «Пуск». Для этого придётся поработать с командной строкой.

Новое окно поиска Windows в меню «Пуск» вышло неплохим, но ещё здесь есть хайлайты - небольшие изображения, представляющие праздники и прочие события. Графика мельтешит перед глазами и создаёт иллюзию дополнительных смещённых приложений на панели задач. Опять же, панель задач должна содержать тщательно подобранные программы и ничего лишнего.

Хайлайты тоже можно отключать и тоже через командную строку.

Недавно стало известно, что доля браузера Edge достигла рекордных 11%, но Microsoft всё мало. При выделении текста в Windows 11 отображается небольшой баннер с кнопкой для поиска в интернете. Естественно, поиск ведётся в Bing и Edge.

Скрытые идентификаторы в Windows 11 показывают, что Microsoft подумывает дать пользователям возможности вести поиск в других браузерах, но по умолчанию это пока только Edge и Bing.

Microsoft считает хорошей идеей размещать различные связанные с настройками оповещения в меню, которое появляется на экране при нажатии на профиль в меню «Пуск». Тут могут быть рекламные подсказки для настройки OneDrive, входа в систему с аккаунтом Microsoft, резервного копирования файлов в OneDrive или заполнения профиля.

Этим подсказкам самое место в приложении «Параметры», где ищут подобные действия. При нажатии на профиль в меню «Пуск» пользователи ищут других действий. К тому же подсказки слишком навязчивы - в них отображается оранжевая точка, как на кнопке питания при необходимости перезагрузиться для применения обновлений. Этот обманчивый штрих намекает на важность отображаемой информации.

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Одно время Microsoft показывала баннеры над панелью задач для продвижения нового браузера Edge. Эти баннеры снова с нами для привлечения внимания к поиску Windows с рекламой. Microsoft говорит, что это изменение призвано «повысить ценность ярлыков поиска», пишет Neowin.