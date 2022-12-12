Недавно была опубликована новость с описанием пяти интересных новшеств, которые скоро появятся в операционной системе Windows 11. Однако, Microsoft далеко не всегда всё делает правильно и не может угодить всем сразу. Временами обновления приносят в систему то, чего там видеть не хотелось бы. Скоро в Windows 11 может появиться пять подобных новинок.
реклама
Речь идёт об изменениях в сборках в канале предварительного тестирования Dev Channel. Далеко не всегда все новшества этих сборок добираются до финального варианта системы. Чтобы внести собственные предложения или оценки, можно отправить Microsoft сообщение в Центре отзывов. Естественно, данная статье не претендует на объективность: что не нравится одному пользователю, может понравиться другому.
Microsoft не желает сдаваться без боя и дать возможность просто отключить раздел «Рекомендуемые» в меню «Пуск». Компания даже развивает эту концепцию вплоть до показа рекламных рекомендаций сайтов.
Это может раздражать, поскольку меню «Пуск» настраивают под себя, чтобы сразу видеть самые нужные приложения, а не какие-то посторонние сайты. Имеется руководство относительно того, как всё же принудительно отключить рекомендации сайтов в меню «Пуск». Для этого придётся поработать с командной строкой.
Новое окно поиска Windows в меню «Пуск» вышло неплохим, но ещё здесь есть хайлайты - небольшие изображения, представляющие праздники и прочие события. Графика мельтешит перед глазами и создаёт иллюзию дополнительных смещённых приложений на панели задач. Опять же, панель задач должна содержать тщательно подобранные программы и ничего лишнего.
Хайлайты тоже можно отключать и тоже через командную строку.
Недавно стало известно, что доля браузера Edge достигла рекордных 11%, но Microsoft всё мало. При выделении текста в Windows 11 отображается небольшой баннер с кнопкой для поиска в интернете. Естественно, поиск ведётся в Bing и Edge.
Скрытые идентификаторы в Windows 11 показывают, что Microsoft подумывает дать пользователям возможности вести поиск в других браузерах, но по умолчанию это пока только Edge и Bing.
Microsoft считает хорошей идеей размещать различные связанные с настройками оповещения в меню, которое появляется на экране при нажатии на профиль в меню «Пуск». Тут могут быть рекламные подсказки для настройки OneDrive, входа в систему с аккаунтом Microsoft, резервного копирования файлов в OneDrive или заполнения профиля.
Этим подсказкам самое место в приложении «Параметры», где ищут подобные действия. При нажатии на профиль в меню «Пуск» пользователи ищут других действий. К тому же подсказки слишком навязчивы - в них отображается оранжевая точка, как на кнопке питания при необходимости перезагрузиться для применения обновлений. Этот обманчивый штрих намекает на важность отображаемой информации.
Одно время Microsoft показывала баннеры над панелью задач для продвижения нового браузера Edge. Эти баннеры снова с нами для привлечения внимания к поиску Windows с рекламой. Microsoft говорит, что это изменение призвано «повысить ценность ярлыков поиска», пишет Neowin.