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Windows 11 будет рекомендовать сайты в меню «Пуск» и выдавать подсказки при нажатии на профиль
Реклама в ненужных местах и продвижение браузера Edge
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 MSI Gaming по цене Palit
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Недавно была опубликована новость с описанием пяти интересных новшеств, которые скоро появятся в операционной системе Windows 11. Однако, Microsoft далеко не всегда всё делает правильно и не может угодить всем сразу. Временами обновления приносят в систему то, чего там видеть не хотелось бы. Скоро в Windows 11 может появиться пять подобных новинок.

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Речь идёт об изменениях в сборках в канале предварительного тестирования Dev Channel. Далеко не всегда все новшества этих сборок добираются до финального варианта системы. Чтобы внести собственные предложения или оценки, можно отправить Microsoft сообщение в Центре отзывов. Естественно, данная статье не претендует на объективность: что не нравится одному пользователю, может понравиться другому.

Microsoft не желает сдаваться без боя и дать возможность просто отключить раздел «Рекомендуемые» в меню «Пуск». Компания даже развивает эту концепцию вплоть до показа рекламных рекомендаций сайтов.

Это может раздражать, поскольку меню «Пуск» настраивают под себя, чтобы сразу видеть самые нужные приложения, а не какие-то посторонние сайты. Имеется руководство относительно того, как всё же принудительно отключить рекомендации сайтов в меню «Пуск». Для этого придётся поработать с командной строкой.

Новое окно поиска Windows в меню «Пуск» вышло неплохим, но ещё здесь есть хайлайты - небольшие изображения, представляющие праздники и прочие события. Графика мельтешит перед глазами и создаёт иллюзию дополнительных смещённых приложений на панели задач. Опять же, панель задач должна содержать тщательно подобранные программы и ничего лишнего.

Хайлайты тоже можно отключать и тоже через командную строку.

Недавно стало известно, что доля браузера Edge достигла рекордных 11%, но Microsoft всё мало. При выделении текста в Windows 11 отображается небольшой баннер с кнопкой для поиска в интернете. Естественно, поиск ведётся в Bing и Edge.

Скрытые идентификаторы в Windows 11 показывают, что Microsoft подумывает дать пользователям возможности вести поиск в других браузерах, но по умолчанию это пока только Edge и Bing.

Microsoft считает хорошей идеей размещать различные связанные с настройками оповещения в меню, которое появляется на экране при нажатии на профиль в меню «Пуск». Тут могут быть рекламные подсказки для настройки OneDrive, входа в систему с аккаунтом Microsoft, резервного копирования файлов в OneDrive или заполнения профиля.

Этим подсказкам самое место в приложении «Параметры», где ищут подобные действия. При нажатии на профиль в меню «Пуск» пользователи ищут других действий. К тому же подсказки слишком навязчивы - в них отображается оранжевая точка, как на кнопке питания при необходимости перезагрузиться для применения обновлений. Этот обманчивый штрих намекает на важность отображаемой информации.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4080 MSI Gaming в продаже
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Одно время Microsoft показывала баннеры над панелью задач для продвижения нового браузера Edge. Эти баннеры снова с нами для привлечения внимания к поиску Windows с рекламой. Microsoft говорит, что это изменение призвано «повысить ценность ярлыков поиска», пишет Neowin.

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#microsoft #windows 11
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