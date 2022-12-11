Однако, продажа не состоялась.

Аккаунт якобы компании EVGA на этой неделе выставил прототип видеокарты RTX 4090 на аукцион eBay, а вырученные средства пошли на благотворительность. Сумма добралась пятизначной отметки, после чего лот загадочно исчез примерно через 10 часов после появления.

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Недавно EVGA рассказала, что прекращает сотрудничать с компанией Nvidia. Примерно месяц назад EVGA отправила два рабочих предсерийных образца своей модели FTW3 RTX 4090 YouTube-блогерам GN и JayzTwoCents, чтобы они показали, каких карт мы все лишились.

Казалось бы, эти карты появились в первый и последний раз. Однако, замет они объявились в прямой трансляции EVGA и Intel, посвящённой сбору денег для Детской исследовательской больницы Святого Иуды. Потом карту выставили на аукцион eBay, а доход от продажи должен был пойти во всё ту же больницу. Прежде чем лот исчез, цена выросла до $13200 после 35 предложений. Времени оставалась ещё шести дней и эта карта могла оказаться самой дорогой из когда-либо проданных.

В описании на eBay информации было немного. Показано четыре изображения видеокарты и пять строк текста, где карта описывается как прототип «следующего поколения». У неё нет гарантии и она может быть отправлена только в США. Ещё говорилось, что аукцион проводился в благотворительных целях. В спецификации указано, что у карты 24 ГБ памяти GDDR6 и разъём PCIe 4.0 x16.

Некоторые пользователи из Твиттера заподозрили неладное. EVGA не рекламировала аукцион и источником был не тот аккаунт на eBay, которым компания пользовалась раньше. В любом случае, акция не была нацелена на заработок. Она стала частью благотворительной программы eBay, так что деньги от покупатели пошли бы в проверенную благотворительную организацию. Однако, EVGA могла удалить лот по запросу Nvidia или платформа eBay могла посчитать его подозрительным и решила провести расследование.

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Торги ещё могут возобновиться и карта может быть продана, а деньги отправлены на благотворительность, надеется Techspot.