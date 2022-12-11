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На eBay был выложен лот с прототипом EVGA RTX 4090 и ставка дошла до $13200
Однако, продажа не состоялась.
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Аккаунт якобы компании EVGA на этой неделе выставил прототип видеокарты RTX 4090 на аукцион eBay, а вырученные средства пошли на благотворительность. Сумма добралась пятизначной отметки, после чего лот загадочно исчез примерно через 10 часов после появления.

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Недавно EVGA рассказала, что прекращает сотрудничать с компанией Nvidia. Примерно месяц назад EVGA отправила два рабочих предсерийных образца своей модели FTW3 RTX 4090 YouTube-блогерам GN и JayzTwoCents, чтобы они показали, каких карт мы все лишились.

Казалось бы, эти карты появились в первый и последний раз. Однако, замет они объявились в прямой трансляции EVGA и Intel, посвящённой сбору денег для Детской исследовательской больницы Святого Иуды. Потом карту выставили на аукцион eBay, а доход от продажи должен был пойти во всё ту же больницу. Прежде чем лот исчез, цена выросла до $13200 после 35 предложений. Времени оставалась ещё шести дней и эта карта могла оказаться самой дорогой из когда-либо проданных.

В описании на eBay информации было немного. Показано четыре изображения видеокарты и пять строк текста, где карта описывается как прототип «следующего поколения». У неё нет гарантии и она может быть отправлена только в США. Ещё говорилось, что аукцион проводился в благотворительных целях. В спецификации указано, что у карты 24 ГБ памяти GDDR6 и разъём PCIe 4.0 x16.

Некоторые пользователи из Твиттера заподозрили неладное. EVGA не рекламировала аукцион и источником был не тот аккаунт на eBay, которым компания пользовалась раньше. В любом случае, акция не была нацелена на заработок. Она стала частью благотворительной программы eBay, так что деньги от покупатели пошли бы в проверенную благотворительную организацию. Однако, EVGA могла удалить лот по запросу Nvidia или платформа eBay могла посчитать его подозрительным и решила провести расследование.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Торги ещё могут возобновиться и карта может быть продана, а деньги отправлены на благотворительность, надеется Techspot.

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#nvidia #видеокарты #evga
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