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Microsoft сообщает о прекращении поддержки браузера Edge в Windows 7, 8 и 8.1
Браузер на этих системах не получит обновлений безопасности и функциональности
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На этой неделе был представлен браузер Microsoft Edge 110 для инсайдеров в канале тестирования Dev Channel. Из журнала изменений известно, что это первая версия браузера Microsoft без поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Microsoft уже опубликовала сообщение в блоге с официальным объявлением о прекращении поддержки Edge в версиях до Windows 10 (потребительские, корпоративные и серверные редакции).

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Microsoft Edge и WebView2 Runtime (Evergreen и Fixed) в версии 109 стали последними с поддержкой систем Windows 7, 8 и 8.1. Кроме того, для работы с WebView2 SDK версии 1.0.1519.0 и новее рекомендуются системы Windows 10 или 11.

Microsoft представит Edge и WebView 2 Runtime версии 109 12 января будущего года. Компания говорит, что не желающие отказываться от Windows 7, 8 и 8.1 смогут продолжать работать с браузером и средой выполнения. Они не будут получать там функциональных обновлений, обновлений безопасности и исправления ошибок.

Прекращение поддержки относится к старым потребительским версиям Windows, к Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. Microsoft отказывается от поддержки браузера Edge, но Internet Explorer 11 будет поддерживать до той поры, пока не прекратит поддержку этих операционных систем.

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Microsoft призывает разработчиков отказаться от поддержки Windows 7 и 8/8.1. Она говорит, что это необходимо для того, чтобы пользователи были в безопасности и продолжали получать обновления и исправления ошибок. Google тоже требует от пользователей обновить свои компьютеры до более новой версии Windows, чтобы получать обновления браузер Chrome, напоминает Neowin.

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#microsoft #windows #edge
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