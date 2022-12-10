На этой неделе был представлен браузер Microsoft Edge 110 для инсайдеров в канале тестирования Dev Channel. Из журнала изменений известно, что это первая версия браузера Microsoft без поддержки операционных систем Windows 7, 8 и 8.1. Microsoft уже опубликовала сообщение в блоге с официальным объявлением о прекращении поддержки Edge в версиях до Windows 10 (потребительские, корпоративные и серверные редакции).
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Microsoft Edge и WebView2 Runtime (Evergreen и Fixed) в версии 109 стали последними с поддержкой систем Windows 7, 8 и 8.1. Кроме того, для работы с WebView2 SDK версии 1.0.1519.0 и новее рекомендуются системы Windows 10 или 11.
Microsoft представит Edge и WebView 2 Runtime версии 109 12 января будущего года. Компания говорит, что не желающие отказываться от Windows 7, 8 и 8.1 смогут продолжать работать с браузером и средой выполнения. Они не будут получать там функциональных обновлений, обновлений безопасности и исправления ошибок.
Прекращение поддержки относится к старым потребительским версиям Windows, к Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 и Windows Server 2012 R2. Microsoft отказывается от поддержки браузера Edge, но Internet Explorer 11 будет поддерживать до той поры, пока не прекратит поддержку этих операционных систем.
Microsoft призывает разработчиков отказаться от поддержки Windows 7 и 8/8.1. Она говорит, что это необходимо для того, чтобы пользователи были в безопасности и продолжали получать обновления и исправления ошибок. Google тоже требует от пользователей обновить свои компьютеры до более новой версии Windows, чтобы получать обновления браузер Chrome, напоминает Neowin.