Далёкая галактика в очередной раз станет ближе 17 марта

Игра Star Wars Jedi: Survivor была анонсирована в мае, рассказав о возвращении персонажа игры от третьего лица Star Wars Jedi: Fallen Order Кэла Кестиса. Теперь на мероприятии The Game Awards компании EA, Lucasfilm и Respawn Entertainment впервые показали игровой процесс. Из трейлера можно узнать о двойных световых мечах, новых боевых дроидах, ездовых животных и не только.

реклама

Сюжетные события происходят спустя пять лет после Fallen Order, когда Империя вынудила Кэла и его команду бежать на край галактики. Теперь рыцарь-джедай Кэл лучше владеет Силой, получив новые способности и стили боя на световых мечах.

Respawn обещает более обширную среду, разные планеты с уникальными биомами, врагами и секретами.

«Кэл больше не падаван, а самостоятельный могущественный рыцарь-джедай. Сохранив воспоминания и ожидания Ордена джедаев, он отправляется в ещё более опасный поход против Империи. Тёмные времена приближаются, принося известных ранее и новых врагов. Кэлу предстоит решить, как далеко он готов зайти ради спасения близких ему людей».





рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Star Wars Jedi: Survivor будет представлена на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 17 марта. Как и в большинстве современных игр, предварительный заказ даёт бонусы. Геймеры получат набор «Отшельник» в стиле Оби-Вана Кеноби, состоящий из костюма, светового меча и украшения для бластера. Кроме базового издания, EA предлагает издание Deluxe с эксклюзивными косметическими предметами в стиле Хана Соло и Люка Скайуокера из «Звездных войн: Эпизод IV — Новая надежда», пишет Neowin.