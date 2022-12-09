Игра Star Wars Jedi: Survivor была анонсирована в мае, рассказав о возвращении персонажа игры от третьего лица Star Wars Jedi: Fallen Order Кэла Кестиса. Теперь на мероприятии The Game Awards компании EA, Lucasfilm и Respawn Entertainment впервые показали игровой процесс. Из трейлера можно узнать о двойных световых мечах, новых боевых дроидах, ездовых животных и не только.
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Сюжетные события происходят спустя пять лет после Fallen Order, когда Империя вынудила Кэла и его команду бежать на край галактики. Теперь рыцарь-джедай Кэл лучше владеет Силой, получив новые способности и стили боя на световых мечах.
Respawn обещает более обширную среду, разные планеты с уникальными биомами, врагами и секретами.
«Кэл больше не падаван, а самостоятельный могущественный рыцарь-джедай. Сохранив воспоминания и ожидания Ордена джедаев, он отправляется в ещё более опасный поход против Империи. Тёмные времена приближаются, принося известных ранее и новых врагов. Кэлу предстоит решить, как далеко он готов зайти ради спасения близких ему людей».
Star Wars Jedi: Survivor будет представлена на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5 17 марта. Как и в большинстве современных игр, предварительный заказ даёт бонусы. Геймеры получат набор «Отшельник» в стиле Оби-Вана Кеноби, состоящий из костюма, светового меча и украшения для бластера. Кроме базового издания, EA предлагает издание Deluxe с эксклюзивными косметическими предметами в стиле Хана Соло и Люка Скайуокера из «Звездных войн: Эпизод IV — Новая надежда», пишет Neowin.