Компания Google внедряет в браузер Chrome два новых режима, предназначенных для сокращения расхода заряда батареи и оперативной памяти. В режиме экономии памяти браузер уменьшит использование памяти до 30%. Этот режим освобождает память от неиспользуемых открытых вкладок, заодно повышая плавность взаимодействия с востребованными вкладками. Chrome перезагрузит неактивные вкладки, когда они снова будут востребованы.
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Режим экономии заряда батареи может вступить в игру, когда при работе с браузером уровень заряда батареи ноутбука падает до 20%. После этого Chrome ограничивает фоновую активность и визуальные эффекты на вкладках с видео и анимацией, уменьшая расход энергии и увеличивая продолжительность работы устройства.
Эти функции будут доступны в версии Chrome 108 для ПК. Они появятся у всех пользователей в ближайшие недели и сборка уже начинает распространяться. При желании можно отключить эти режимы в настройках или убрать указанные сайты из режима экономии памяти, пишет Engadget.