Усиление влияния криптовалют в финансовой системе заставляет всё чаще говорить о необходимости регулирования

В среду член правления Европейского центрального банка Фабио Панетта заявил, что сейчас возникла необходимость в регулировании криптоактивов для защиты инвесторов и поддержания стабильности глобального финансового ландшафта. Это заявление вызвано неудачным для криптовалют годом, когда случились крах биржи FTX, стейблкоина TerraUSD и падение курса всех криптовалют.

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Панетта говорил о необходимости регулирования для обеспечения безопасного и ответственного использования криптоактивов, поскольку они становятся всё более важной частью финансовой системы. «Это был не просто лопнувший пузырь, а несколько лопающихся друг за другом пузырей. Похоже, что страх инвесторов упустить прибыль превратился в страх потерять свои деньги».

Необеспеченные криптоактивы, в том числе криптовалюты, не имеют поддержки правительств или других централизованных органов. Их популярность растёт, но они считаются рискованными инвестициями и часто имеют отношение к преступной деятельности.

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Панетта считает, что если крупные технологические компании будут вовлечены в криптовалютный сектор, это обеспечит усиление связи между рынком криптовалюты и традиционной финансовой системой. Это означает необходимость как можно скорее ввести регулирование. Для защиты инвесторов и предотвращения ущерба финансовой системе нужны меры для противостояния преступному использованию таких активов и информирования инвесторов о связанных рисках, пишет Neowin.