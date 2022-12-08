Они совершили более 500 млн вылетов за всё время

Последняя версия игры Microsoft Flight Simulator добралась до отметки в 10 млн игроков с момента релиза. Игра была представлена в августе 2020 года на ПК и за две недели в неё сыграли более миллиона человек. На достижение 10 млн потребовалось 2 года и 4 месяца.

реклама

Игроки заходили через магазины Microsoft Store, Steam, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, по подписке Xbox Game Pass и PC Game Pass. Microsoft не стала говорить о количестве игроков с каждого из этих источников.

Зато есть статистика с описанием некоторых достижений игроков в симуляторе. Всего виртуальные пилоты пролетели 40 млрд миль за 500 млн полётов. Это равнозначно 10 млн полётам вокруг Земли или 200 путешествиям от Земли до Солнца.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Microsoft Flight Simulator является самой старой игровой франшизой Microsoft, поскольку версия 1.0 появилась в 1982 году. В честь 40-летия в ноябре было выпущено бесплатное обновление 40th Anniversary Edition, в результате чего в игре впервые появились вертолёты. Продолжают выходить бесплатные обновления, приносящие улучшения географических регионов и городов, пишет Neowin.