Последняя версия игры Microsoft Flight Simulator добралась до отметки в 10 млн игроков с момента релиза. Игра была представлена в августе 2020 года на ПК и за две недели в неё сыграли более миллиона человек. На достижение 10 млн потребовалось 2 года и 4 месяца.
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Игроки заходили через магазины Microsoft Store, Steam, Xbox Series X|S, Xbox Cloud Gaming, по подписке Xbox Game Pass и PC Game Pass. Microsoft не стала говорить о количестве игроков с каждого из этих источников.
Зато есть статистика с описанием некоторых достижений игроков в симуляторе. Всего виртуальные пилоты пролетели 40 млрд миль за 500 млн полётов. Это равнозначно 10 млн полётам вокруг Земли или 200 путешествиям от Земли до Солнца.
Microsoft Flight Simulator является самой старой игровой франшизой Microsoft, поскольку версия 1.0 появилась в 1982 году. В честь 40-летия в ноябре было выпущено бесплатное обновление 40th Anniversary Edition, в результате чего в игре впервые появились вертолёты. Продолжают выходить бесплатные обновления, приносящие улучшения географических регионов и городов, пишет Neowin.