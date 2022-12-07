Осталось только сначала приобрести права на неё

Генеральный директор подразделения Microsoft Gaming Фил Спенсер на этой неделе сообщил, что компания подписала соглашение о переносе игровой франшизы Call of Duty на Nintendo после покупки Activision Blizzard. Игры будут предлагаться на устройствах Nintendo на протяжении 10 лет.

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Глава Xbox ранее говорил в интервью, что компания собирается относиться к Call of Duty как к Minecraft. «На Minecraft мы проделали бы определённую работу, чтобы она хорошо шла на Nintendo Switch и полностью поддерживала их платформу», — сказал Спенсер. «Мы делаем то же самое и под PlayStation 5».

Спенсер также пишет, что Microsoft намеревается и дальше предлагать Call of Duty в Steam после покупки Activision Blizzard.

Пока же регулирующие органы разных стран продолжают изучать запланированное Microsoft приобретение Activision Blizzard за $69 млрд. Федеральная торговая комиссия обеспокоена тем, что покупка даст Microsoft преимущество и снизит конкуренцию. Говорилось, что комиссия может подать антимонопольный иск, чтобы заблокировать сделку. Sony тоже волнуется, так как владение столь известной игровой франшизой, как Call of Duty, может ударить по конкурентам.

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В Microsoft с этим не согласны и говорят, что готовы заключить 10-летнее соглашение с Sony, чтобы в течение этого срока игры Call of Duty были доступны на PlayStation, сообщает Neowin.