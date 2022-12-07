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Trendforce говорит о спаде производства смартфонов в 3-м квартале на 11%
За три месяца было выпущено 289 млн смартфонов
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Аналитическая фирма Trendforce опубликовала очередную статистику по рынку смартфонов, показав падение производства в третьем 3-м квартале. С июля по сентябрь выпустили 289 млн экземпляров, что на 0,9% меньше прошлого квартала и на 11% хуже результата годичной давности.

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«Слабый спрос вызван тем, что компании отдавали предпочтение запасам, а не новым устройствам. Они удерживали низкий уровень производства из-за глобальных экономических потрясений».

Samsung сохранила первое место, произведя 64,2 млн устройств. Это на 3,9% лучше результата прошлого квартала. Компания сокращает производство для продвижения уже выпущенных устройств. В этом квартале производство скорее всего будет уменьшено.

Apple выпустила 50,8 млн экземпляров, её доля рынка 17,6%. Она старается выпустить побольше айфонов к новогодним праздникам.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

В пятёрку вошли также Xiaomi (включая суббренды Redmi, Poco и Black Shark), Oppo (включая Realme и OnePlus) и Vivo (плюс iQOO). Китайские компании ориентируются на будущее с меньшим количеством американских технологий. У Vivo есть собственный интернет-провайдер, Xiaomi разработала чип для зарядки, а у Oppo есть блок нейронных вычислений MariSilicon X, сообщает GSMArena.

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#смартфоны
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