Аналитическая фирма Trendforce опубликовала очередную статистику по рынку смартфонов, показав падение производства в третьем 3-м квартале. С июля по сентябрь выпустили 289 млн экземпляров, что на 0,9% меньше прошлого квартала и на 11% хуже результата годичной давности.
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«Слабый спрос вызван тем, что компании отдавали предпочтение запасам, а не новым устройствам. Они удерживали низкий уровень производства из-за глобальных экономических потрясений».
Samsung сохранила первое место, произведя 64,2 млн устройств. Это на 3,9% лучше результата прошлого квартала. Компания сокращает производство для продвижения уже выпущенных устройств. В этом квартале производство скорее всего будет уменьшено.
Apple выпустила 50,8 млн экземпляров, её доля рынка 17,6%. Она старается выпустить побольше айфонов к новогодним праздникам.
В пятёрку вошли также Xiaomi (включая суббренды Redmi, Poco и Black Shark), Oppo (включая Realme и OnePlus) и Vivo (плюс iQOO). Китайские компании ориентируются на будущее с меньшим количеством американских технологий. У Vivo есть собственный интернет-провайдер, Xiaomi разработала чип для зарядки, а у Oppo есть блок нейронных вычислений MariSilicon X, сообщает GSMArena.