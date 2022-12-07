В Японии продажи уже начинаются, другие страны на подходе

В Японии был анонсирован планшет Lenovo Tab M8 4-го поколения. Он заменяет собой модель, появившуюся в июне прошлого года. Планшет снова оказался компактным и тонким. Он обладает экраном IPS LCD с диагональю 8 дюймов и разрешением 1280 х 800 пикселей. Имеется режим ухода за глазами для защиты от напряжения глаз и синего света. Звук выдают два динамика или наушники через разъём 3,5 мм.

реклама

Планшет работает на процессоре MediaTek Helio A22, у него 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, хранилище 32 ГБ и поддержка карт памяти microSD. Установлена система Android 12, которая будет обновляться три года. Спереди находится камера с разрешением 2 Мп, сзади 5 Мп, есть лицевая разблокировка.

Ёмкость батареи скромная и составляет 5100 мАч, Lenovo обещает до 16 часов работы. Можно поставить SIM-карту с поддержкой LTE, что делает планшет похожим на очень большой смартфон. Поддерживаются стандарты связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C (USB 2.0). Размеры корпуса 197,97 х 119,82 х 8,95 мм, вес около 320 г.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Стоимость в Японии составляет $173 за версию только с Wi-Fi, версия LTE стоит $195. Здесь предлагается только серый цвет, но в других странах будет ещё и синий, сообщает Gizmochina.