В Японии был анонсирован планшет Lenovo Tab M8 4-го поколения. Он заменяет собой модель, появившуюся в июне прошлого года. Планшет снова оказался компактным и тонким. Он обладает экраном IPS LCD с диагональю 8 дюймов и разрешением 1280 х 800 пикселей. Имеется режим ухода за глазами для защиты от напряжения глаз и синего света. Звук выдают два динамика или наушники через разъём 3,5 мм.
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Планшет работает на процессоре MediaTek Helio A22, у него 3 ГБ оперативной памяти LPDDR4x, хранилище 32 ГБ и поддержка карт памяти microSD. Установлена система Android 12, которая будет обновляться три года. Спереди находится камера с разрешением 2 Мп, сзади 5 Мп, есть лицевая разблокировка.
Ёмкость батареи скромная и составляет 5100 мАч, Lenovo обещает до 16 часов работы. Можно поставить SIM-карту с поддержкой LTE, что делает планшет похожим на очень большой смартфон. Поддерживаются стандарты связи Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS и USB-C (USB 2.0). Размеры корпуса 197,97 х 119,82 х 8,95 мм, вес около 320 г.
Стоимость в Японии составляет $173 за версию только с Wi-Fi, версия LTE стоит $195. Здесь предлагается только серый цвет, но в других странах будет ещё и синий, сообщает Gizmochina.