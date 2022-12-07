Эмулятор PS4 запустил первую для себя 3D-игру

Эмуляция игр для PlayStation 4 находится в начале пути и представляет собой сложную задачу, но есть первые признаки прогресса. Большинство эмуляторов PS4 сейчас едва загружают игры с графикой, но FpPS4 делает успехи в этом.

реклама

Разработчик эмулятора FpPS4 говорит, что доступен запуск около 40 игр, что намного опережает возможности остальных эмуляторов. Конечно, это число меркнет на фоне тысяч существующих для этой консоли игр.

Основным препятствием для FpPS4 является возможность запускать только 2D-игры. Среди них Sonic Mania, Super Meat Boy, Undertale, Arcade Archives VS. Castlevania и другие. В этих играх тоже бывают сбои, но разработчик считает их «играбельными».

Недавно FpPS4 сумела загрузить первую 3D-игру, Dino Dini's Kick Off Revival. Играть в неё невозможно, но шаг в нужном направлении в разработке эмулятора сделан.

Сейчас в FpPS4 можно играть в 28 коммерческих игр и 13 любительских игр, ещё 20 могут как минимум загружать игровую графику. Другой эмулятор под названием Spine умеет загружать несколько сотен игр для PS4, но только некоторые являются играбельными.





Из-за сложного процессора x86 PS4 и графики Radeon большинство эмуляторов под PS4 являются уровнями совместимости, работающими аналогично Wine. FpPS4 представляет собой уровень совместимости с Windows x64 на Free Pascal, а Spine работает только на Linux. Желающие опробовать FpPS4 могут скачать последнюю версию и исходный код на странице GitHub.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Среди других эмуляторов можно назвать Orbital, GPCS4 и Kyty. Бывший разработчик RPCS3 готовит версию RPCS4, сообщает Techspot.