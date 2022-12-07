Ждать его предстоит минимум до 2026 года

Компания Apple неоднократно рассказывалась относительно планов начать работать на автомобильном рынке. Теперь статья в Bloomberg говорит, что Apple пришлось умерить свои амбиции. В прошлом году предполагалось, что Apple представит полностью самоуправляемый автомобиль в 2025 году. Теперь срок сдвинулся на 2026 год, а автомобиль уже не будет таким самоуправляемым.

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Apple хотела создать первый совершенно автономный автомобиль без руля и педалей. Теперь работающие над проектом инженеры решили, что при современном уровне развития технология это недостижимая цель.

Apple пережила ряд кадровых перестановок в команде проекта Titan, что тоже могло оказать влияние на сроки. В прошлом году Ford Motor наняла отвечавшего за группу специальных проектов в Apple главного инженера Дуга Филда. За несколько месяцев до того компанию покинули ещё несколько важных сотрудников проекта Titan.

Даже компании с долгой историей в автомобильном мире не смогли пока реализовать мечту об автономном вождении. Tesla является одной из них, работавшей над функцией с обманчивым названием «полное самостоятельное вождение». Её бета-версия была запущена в октябре 2020 года и теперь является предметом уголовного расследования Министерства юстиции США. Расследование началось в прошлом году после более чем дюжины аварий, связанных с активным использованием системы автопилота Tesla. В некоторых из аварий есть погибшие.

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В октябре говорилось, что проект автономного автомобиля, создаваемого при поддержке Ford и Volkswagen, будет закрыт. Ford в отчёте о прибылях и убытках сообщила, что сосредоточится на передовых системах помощи водителю, нежели на технологиях автономного вождения, пишет Techcrunch.