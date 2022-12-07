В Elden Ring появится новый контент

Разработчик Elden Ring, компания FromSoftware, подтвердила слухи о выпуске DLC. Дополнение будет представлено уже в среду под названием Colosseum («Колизей»). Судя по трейлеру, оно позволит участвовать в дуэлях, боях против всех и командных боях в Колизеях Лимгрейва, Лейнделла и Кэлида.

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Обновление под номером 1.08 будет доступно бесплатно и появится перед мероприятием Game Awards 2022. Сама игра Elden Ring поступила в продажу в конце февраля. К октябрю по всему миру продали более 17,5 млн копий игры. Версия для PlayStation 5 на Metacritic имеет оценку 96 баллов, а версия для ПК 94 балла. Правда, пользователи поставили только 7,8 на PS5 и 6,9 на ПК.

Игра номинирована в нескольких категориях Game Award, включая лучшую ролевую игру, лучший звуковой дизайн, лучший саундтрек и музыку, лучшее художественное оформление, лучший сюжет, лучшую игровую режиссуру и лучшую игру года. Среди других претендентов God of War: Ragnarok, Horizon: Forbidden West и Xenoblade Chronicles 3.





Некоторые считают, что впереди геймеров ожидает анонс ещё более крупного дополнения этой игры. Журнал Time недавно поставил Elden Ring на 4-е место в списке лучших игр года после The Quarry, Horizon: Forbidden West и God of War: Ragnarok.

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Ежегодная церемония вручения наград состоится 9 декабря в 3:00 по московскому времени, сообщает Techspot.