Биометрическая система CAT-2 пока будет опциональной

Начавшись как ограниченный пилотный проект по тестированию технологии лицевого распознавания, она скоро может стать нормой при процедурах досмотра и идентификации в аэропортах США. Такие планы вынашивает Управление транспортной безопасности (TSA) США на следующий год.

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TSA начала применять биометрическую систему в 16 аэропортах США для дополнительной проверки. Пассажир должен вставить удостоверяющий личность документ и дать просканировать лицо. Система называется CAT-2 и она успешно сопоставляет живое изображение с изображением на цифровом удостоверении личности, если верить TSA.

Собранные с помощью сканирования CAT-2 биометрические данные анонимизируются, шифруются и передаются для анализа в Управление науки и технологий Министерства внутренней безопасности для оценки эффективности технологии. Собранные данные удалят в течение двух лет, обещает TSA.

Сначала правительство развернуло систему CAT-2 в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана во время пандемии COVID-19. Дальше в игру вступили другие крупные аэропорты США.

Несмотря на обещания безопасности, опасения по поводу повсеместного применения биометрических технологий растут. По словам основателя проекта по надзору за технологиями наблюдения Альберта Фокса Кана, такие биометрические программы необязательны только на начальном этапе. Со временем они распространяются и становятся обязательными.

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Правоохранительные органы сейчас используют биометрическую идентификацию для проверки иммигрантов на границах, контроля подозреваемых и т.д. При этом некоторые страны и города пытаются противостоять злоупотреблениям, полностью запретив распознавание лиц, пишет Techspot.