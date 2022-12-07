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Улучшенная технология Microsoft за сентябрь «усыпила» 1,38 млрд вкладок в Edge
Это позволяет освобождать оперативную память на компьютере
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Браузер Microsoft Edge недавно был обновлён до версии 108 и его возможности расширяются и улучшаются. Одной из возможностей является опция «Спящие вкладки» для экономии памяти компьютера. Это делается за счёт перевода неактивных вкладок в спящий режим без их перезагрузки при повторном открытии. Microsoft поделилась информацией о работе этой функции, как она делает потребление памяти эффективнее и как браузер определяет, когда следует усыплять вкладки.

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Microsoft не впервые говорит о достижениях этой технологии. В июне было сказано, что спящие вкладки сэкономили более 273 петабайт памяти за 28 дней. Теперь Microsoft утверждает, что Edge отправила спать 1,38 млрд вкладок в сентябре. Сведений об объёме сэкономленной на этом оперативной памяти нет. Microsoft говорит, что спящие вкладки помогают Edge освободить в среднем 83% памяти.

Ещё Edge стал лучше определять, когда пора переводить страницы в спящий режим. В Edge 105 Microsoft внедрила использование спящих вкладок без согласия пользователей, когда на компьютерах подходит к концу свободная память. Эта функция учитывает пользовательские списки исключений и не блокирует веб-сайты, которые вы запретили браузеру блокировать. Можно настроить спящие вкладки в разделе Настройки > Система и производительность > Оптимизировать производительность.

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Недавнее исследование показало, что Edge хорошо экономит оперативную память и заряд батареи по сравнению с другими браузерами. Может быть, и это помогло Edge увеличить свою долю в последней статистике StatCounter до 11%, считает Neowin.

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#microsoft #edge
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