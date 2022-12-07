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Meta внедряет технологию распознавания возраста по сканированию лица в сервис Facebook Dating
Распознавание возраста выходит за пределы Instagram
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Компания Meta продолжает применять алгоритмы искусственного интеллекта, способные помешать лицам младше 13 лет зарегистрироваться в сервисе Instagram. Теперь эти алгоритмы тестируются и в социальной сети Facebook. Речь идёт о её приложении для знакомств, где регистрация разрешена людям не младше 18 лет.

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Как и в случае с Instagram, Meta работает совместно с компанией Yoti над созданием системы идентификации возраста. Механизмы машинного обучения задействовали «сотни тысяч» изображений для оценки возраста людей». Желающие могут проверить точность оценки возраста на этой странице.

Технология будет следить, чтобы пользователям сервиса знакомств Facebook Dating при регистрации было не менее 18 лет. Можно загружать для проверки удостоверение личности или видео-селфи.

Мета обещает, что в обоих случаях данные будут зашифрованы и надёжно сохранены, не отображаясь в вашем профиле Facebook или в сервисе знакомств. После подтверждения возраста пользователь может сам управлять тем, в течение какого срока будет храниться идентификатор.

Опция видеоселфи предполагает, что Facebook отправляет неподвижное изображение человека на серверы Yoti. Происходит оценка и предполагаемый возраст передаётся в Facebook, а фотография удаляется. Meta сообщает, что 81% пользователей Instagram выбирают для подтверждения возраста видеоселфи Yoti, а не отправку документов.

Точность оценки Yoti варьируется в зависимости от разных факторов, включая возрастной диапазон, оттенок кожи и пол. Для женщин с более тёмной кожей точность ниже (+/- 3,47 года). С точностью 99% можно определить, старше или младше 25 лет 18-летние люди.

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Пока функция определения возраста доступна только пользователям Facebook Dating в США. Компания собирается расширить её на весь мир в будущем. Meta расширит функциональные возможности приложения, для доступа к которым нужен возраст не мене 18 лет, сообщает Techspot.

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