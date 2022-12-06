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Apple продолжает думать над дизайном iPhone 15
Не исключён внешний вид в стиле iPhone 5c
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Хотя смартфоны Apple iPhone 14 продаются лишь с сентября, давно ведутся разговоры о моделях следующего года. Речь шла об изменениях в дизайне, но уверенности в этом нет.

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В последние пару лет айфоны имеют плоскую заднюю панель со скруглёнными краями и острыми углами. Недавно говорилось, что iPhone 15 получит внешний вид со скруглёнными краями в стиле старого iPhone 5c. Инсайдер LeaksApplePro сообщил Forbes, что Apple ещё не решила окончательно, стоит ли вносить такие изменения во внешний вид iPhone 15.

Следует вспомнить, что окончательный дизайн iPhone 14 был утверждён только в марте этого года, за полгода до начала продаж. Если так будет и теперь, у компании есть три месяца на раздумья. Ещё одним возможным компонентом будущих моделей является титан в составе боковых рамок.

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Если это произойдёт, у iPhone 15 будут одни из самых премиальных материалов в истории. Не исключено, что такой чести удостоятся только две наиболее дорогие модели Pro. Другие изменения дизайна принесут твердотельные кнопки вместо физических, а также порт USB Type C вместо порта Lightning, пишет Gizmochina.

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#apple #iphone
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Это Самсунг!
Apple продолжает думать над дизайном iPhone 15
no_fate
20:15
Края опять закруглите, тучи лохов побегут покупать.
Apple продолжает думать над дизайном iPhone 15
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