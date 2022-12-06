Это не единственный выходящий скоро смартфон Motorola

Выходящий в недалёком будущем смартфон Motorola с модельным номером XT2331 был одобрен учреждением BIS в Индии и сертификационной платформой Таиланда NBTC. Из последнего стало известно, что смартфон будет называться Moto G13. Такое же имя у него должно быть и в других странах.

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Moto G13 доступен в базе данных NBTC под номером XT2331-3. Индийский вариант получил номер XT2331-2.

Аппарат обладает аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с зарядкой 10 Вт. Не исключено, что ранее этот смартфон фигурировал под кодовым именем Penang. Есть три версии этого смартфона: Penang 5G, Penang 4G и Penang+.

Сведения доступны только относительно версии Penang 5G. Предполагается, она предназначается для продажи в Северной Америке. Должны быть представлены конфигурации 4/64 ГБ и 4/128 ГБ в серебряном и синем цветах.

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Есть ещё один недорогой смартфон 5G от Motorola с номером XT2335-3, которого ждут в Китае. У него экран LCD 6,5 дюйма с разрешением HD+, 8-ядерный процессор с частотой 2,2 ГГц, до 12 ГБ памяти, до 512 ГБ хранилище и аккумулятор 5000 мАч. Спереди находится камера 8 Мп, сзади 50 Мп и 2 Мп, сбоку сканер отпечатков. Его могут представить уже в декабре, пишет Gizmochina.