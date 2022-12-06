Отключить это предложение можно в реестре

Microsoft в следующем месяце завершает программу расширенных обновлений безопасности операционной системы для Windows 7, что означает окончательное прекращение её поддержки. Компания не сбирается также выпускать платных обновлений безопасности для Windows 8.1, что завершит и её поддержку. Пользователей двух систем активно зазывают перейти на что-то поновее, желательно на Windows 11.

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Недавно выпущенная версия браузера Google Chrome 108 занимается тем же самым. Она показывает предупреждения о грядущем прекращении поддержки в Windows 7 и 8.1:

«Чтобы получать будущие обновления Google Chrome, вам потребуется Windows 10 или более поздняя версия. Этот компьютер использует Windows 7».

Google хочет перестать поддерживать свой браузер в этих системах одновременно с прекращением поддержки со стороны Microsoft. Велика вероятность, что обладателям таких старых систем потребуется новый компьютер, если они хотят получить официальную поддержку Windows 11 и все её обновления. Также можно активировать Windows 11 и 10 ключом от Windows 7.

Работа в интернете на неподдерживаемой операционной системы и особенно браузере может быть небезопасной. Многих пользователей Windows 7 и даже Windows XP это не особо пугает. Желающие могут отключить уведомления от Chrome с в редакторе реестра:

Нажмите Win + R и введите regedit.

Перейдите в раздел HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Google\Chrome и создайте новое 32-битное значение DWORD.

Переименуйте значение в SuppressUnsupportedOSWarning.

Откройте созданный параметр и измените его значение на 1.

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В Windows 7 пока остаётся поддержка браузера Firefox, напоминает Neowin.