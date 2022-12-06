Представлено первое масштабное программное обновление смартфонов серии Google Pixel 7. Кроме новых функциональных возможностей, обладатели этих аппаратов получили патч для исправления уязвимостей в системе безопасности. Список исправлений достаточно большой и должен сделать работу устройства более надёжной. Всего было устранено свыше 70 ошибок.
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Одно заметное изменение затронуло настройки батареи. Там отныне показывается информация о последней полной зарядке, а не за последние сутки. Это изменение ранее появилось на аппаратах с бета-версией системы QPR1.
Другие исправления должны улучшить использование батареи, зарядку и прочие аспекты работы устройств. Ещё Google выпустила несколько связанных со сканером отпечатков пальцев биометрических исправлений, призванных повысить чувствительность. Убраны ошибки в приложении камеры, экране, датчиках, телефонии и т.д.
Обновление за декабрь придёт на аппараты от Pixel 4a и до Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Проверить их наличие можно в разделе Настройки > Система > Обновление системы. Распространение обновления продолжится до следующей недели, пишет Androidcentral.