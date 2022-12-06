Подробности от разработчиков пока отсутствуют

Компания Microsoft выпустила очередную версию браузера Edge под номером 108.0.1462.42. В нём улучшена конфиденциальность благодаря зашифрованному TLS Client Hello или ECH. Ещё есть связанная с панелью запуска приложений полезная функция, а также исправления безопасности для нескольких известных уязвимостей.

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Тем временем, в канале Canary последним релизом является версия 110.0.1544.0. Как обычно, здесь можно познакомиться с вероятными будущими новшествами браузера. Пользователь Twitter под ником Leopeva64 обнаружил в Edge Canary 110.0.1544.0 новый флаг. Он называется «Проект Kodiak» и по умолчанию активен. Описание проекта Kodiak говорит, что пользователи Edge получат лучший браузер для своей личной и рабочей жизни на Mac, Windows, Linux.

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Пока сложно с уверенностью сказать, что именно это может означать, поскольку описания флагов зачастую не отличаются информативностью. Можно предположить, что Microsoft работает над улучшением общего опыта работы с Edge на Windows, Mac или Linux. Остаётся узнать, о каких именно аспектах браузера идёт речь. Не исключено обновление пользовательского интерфейса с улучшением удобства навигации или производительности, пишет Neowin.