На эту мысль наводит отсутствие референсных карт для материкового Китая

В очередной раз появляется информация, согласно которой в момент релиза видеокарт AMD Radeon RX 7900 на следующей неделе найти их в продаже будет затруднительно. Сайт Igor’sLAB опубликовал статью о картах серии Radeon 7900 на основе данных из нескольких источников, среди которых и крупные производители. Сообщается, что 10000 видеокарт MBA (Made by AMD) будут распределены по Европе, Ближнему Востоку и Африке. Германия получит 3000 единиц, что для такой дорогой карты немало, но это оставляет только 7000 карт на все прочие европейские страны.

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Другие источники говорят, что на релиз негативно влияют проблемы с BIOS, а именно приводящие к зависаниям видеокарты утечки памяти, а также задержки поставок. Некоторые карты сторонних производителей появятся в лучшем случае в январе.

Китайские СМИ утверждают, что карты MBA здесь продаваться не будут по причине напряжённой ситуации вокруг Тайваня. В момент релиза в Китае будут предлагаться только карты сторонних производителей, так что их будет меньше, а цены выше. Китайский рынок видеокарт насыщен предложениями Nvidia (как и весь остальной мир, ведь доля рынка Nvidia 88%), так что даже при доступности Radeon 7900 на прилавках большинство купит не её.

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Ещё есть сведения, что на производство карт Radeon 7900 повлияли вспышки COVID-19 и закрытие некоторых заводов в Китае. Это уменьшило объём производства, пишет Videocardz.