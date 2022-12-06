Популярное приложение в очередной раз беспокоит американские власти

Глава ФБР Крис Рэй в очередной раз выразил беспокойство Вашингтона по поводу популярного видеоприложения TikTok, которое якобы может представлять угрозу безопасности США. Проблема заключается в алгоритме и его доступности властям Китая.

реклама

TikTok назван грозным инструментом шпионажа и массового контроля, «с которым китайская коммунистическая диктатура может делать всё, что захочет». Эти опасения директор ФБР высказал во время посещения мероприятия в Школе государственной политики им. Джеральда Р. Форда Мичиганского университета.

Приложение производства ByteDance с 80 млн активных пользователей ежемесячно в США и миллиардом по всему миру, было описано как потенциальная угроза национальной безопасности США. Главное беспокойство вызывает алгоритм рекомендаций TikTok, который власти Китая способны применять для «манипулирования контентом и для операций влияния». Есть опасения, что власти будут собирать пользовательские данные и для более традиционных шпионских операций.

«Эти инструменты для контроля и шпионажа находятся в руках правительства, не разделяющего наших ценностей». Далее было сказано, что у Китая есть «миссия, сильно расходящаяся с интересами Соединенных Штатов».

Похожие опасения прежде высказывали многие политики в США, говоря о необходимости полного запрета TikTok в стране. Комиссар FCC Брендан Карр говорил, что правительство США должно ввести национальный запрет на китайское приложение. Пока правительство сотрудничает с ByteDance, чтобы решить вызывающие опасения по поводу безопасности TikTok вопросы.

Одним из решений могло бы стать партнёрство с американской компанией вроде Oracle для маршрутизации трафика пользователей из США через серверы в США. Так TikTok поступает с нынешнего июня. Это не успокоило главу ФБР, сказавшего, что дело этого приложения обсуждается в Комитете по иностранным инвестициям в Вашингтоне.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

ByteDance уверена, что всё решится мирным путём. TikTok «находится на пути к полному удовлетворению всех разумных соображений национальной безопасности США и уже достигнут значительный прогресс в реализации этих решений», пишет Techspot.