Сделать ничего нельзя и нужно ждать исправления

Компания Microsoft уведомила пользователей операционной системы Windows о недавно обнаруженной в рамках вторничных патчей проблеме. У владельцев устройств на Windows 10 и 11 могут возникнуть трудности с использующими соединения ODBC (sqlsrv32.dll) для доступа к базам данных приложениями. Может отображаться ошибка:

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«В системе EMS обнаружена проблема» с «Сообщением: [Microsoft] [Драйвер ODBC SQL Server] Ошибка протокола в потоке TDS» или «Сообщение: [Microsoft] [Драйвер ODBC SQL Server] Неизвестный токен получен от SQL Server».

В документации Windows Health Dashboard сказано, что ошибка затрагивает клиентские и серверные версии Windows 7, 8.1, 10 и 11. Никаких методов избежать её нет, так что остаётся только ждать очередного патча Microsoft, который устранит ошибки прошлого патча.

Чтобы узнать, есть ли на компьютере затронутые этим приложения, следует запустить любую программу с использованием базы данных, открыть командную строку и выполнить команду tasklist /m/sqlsrv32.dll. Это не единственная вызывающая проблемы с приложениями на Windows ошибка последнего времени. Несколько дней назад Microsoft сообщила об устранении проблемы, по причине которой приложения зависали при изменении ввода IME в Windows 11.

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Недавно Microsoft выпустила необязательное накопительное обновление для пользователей Windows 11. Обновление KB5020044 позволяет включить некоторую запланированную на будущее функциональность в нынешней финальной версии Windows 11 22H2 (обновление 2022), сообщает Neowin.