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Дисплей Samsung нового поколения предложит мониторинг артериального давления и уровня сахара
Это означает считывание медицинских показателей устройствами вроде смарт-часов
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Будущие дисплеи Samsung могут получить расширенный мониторинг состояния здоровья, как на смарт-часах. Недавно южнокорейская компания показала многообещающие возможности своего OLED-сенсора. Среди них мониторинг артериального давления и сканирование отпечатков пальцев на всём экране.

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Apple пока думает, как интегрировать точные сенсоры артериального давления в свои часы, Samsung уже близка к реализации этой задумки. Генеральный директор Samsung Display Дж. С. Чой рассказал, что компания работает над дисплеем нового поколения OLED 2.0. Он может быть готов в 2025 году.

Было сказано о недавно разработанном органическом фотодиодном сенсоре Samsung, благодаря которому сразу несколько пальцев могут быть просканированы по всей поверхности экрана. Предположительно, это повысит уровень безопасности в 2,5 млрд раз по сравнению со сканированием одного пальца.

Будущие дисплеи позволят Samsung добавить биосенсоры для измерения данных о здоровье, таких как артериальное давление и уровень сахара (глюкозы) в крови. Там же будут располагаться антенны 5G, что улучшит возможности подключения и уменьшит площадь смартфонов.

Samsung не раскрыла технических подробностей. Часы Galaxy Watch 5 Pro могут фиксировать артериальное давление, но сначала им нужен внешний монитор для калибровки. Монитор глюкозы Cyborg M1 от Ultrahuman использует неинвазивную иглу для отслеживания метаболизма.

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Apple тоже хочет представить часы с возможностью измерять артериальное давление. Два недавних патента показывают, что компания может реализовать технологию по-другому. Сроки реализации остаются неизвестными, пишет Nextpit.

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