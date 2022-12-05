Бренд Nubia сейчас работает над смартфонами Red Magic 8 и Red Magic 8 Pro для китайских покупателей. Ожидается, что линейка Red Magic 8 будет содержать первые в мире игровые смартфоны на новом флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 2. В ноябре Red Magic 8 Pro с модельным номером NX729J нашли в базе китайской сертификационной платформы 3C. Теперь оно промелькнуло в базе данных сайта сертификации TENAA.
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Оттуда можно было узнать о наличии экрана OLED размером 6,8 дюйма с разрешением 2480 х 1116 пикселей. Вокруг него минимальные рамки и нет отверстия для камеры.
Подтверждено использование процессора Snapdragon 8 Gen 2. Ожидается несколько конфигураций, до 16 ГБ памяти и до 1 ТБ хранилище. Память должна быть типа LPDDR5, а хранилище UFS 4.0.
Red Magic 8 Pro получат батареи ёмкостью 5000 мАч и 6000 мАч, а также зарядку мощностью до 165 Вт. Скорее всего будет установлена система Android 13.
Разрешение передней камеры составит 16 Мп. Сзади будут камеры 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Размеры устройства 163,98 х 76,35 х 8,9 мм, вес около 228 г. Анонс ожидается в этом месяце или начале следующего, сообщает Gizmochina.