У второй модели мощность зарядки составит 150 Вт

После появления в начале года смартфона Realme GT Neo 3 этот бренд начал подготовку к релизу аппаратов следующего поколения. Привычно для Китая цифру 4 решено было пропустить, так что представлены будут модели Realme GT Neo 5 и GT Neo 5T. В преддверии анонса стали известны характеристики батарей и зарядки двух этих моделей.

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Инсайдер Digital Chat Station пишет, что разные представители серии получат разные аккумуляторы и зарядки. Модель BLP985 имеет ёмкость 5000 мАч с поддержкой зарядки 150 Вт, а BLP987 ёмкость 4600 мАч с зарядкой 240 Вт.

Также сообщается, что Realme GT Neo 5 получат основную камеру с сенсором Sony IMX890 и поддержкой оптической стабилизации изображения. Результаты съёмок должны стать лучше по сравнению с Realme GT Neo 3. Сзади будет три камеры, а спереди 16 Мп или 32 Мп.

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Ожидается экран Full HD+ AMOLED 6,5 дюйма с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 9-й серии, конкретная модель неизвестна. Должна быть установлена система Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0, пишет Gizmochina.