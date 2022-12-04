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Ожидающие появления новых процессоров Zen 4 X3D могут получить сведения о них на выставке потребительской электроники CES 2023 в начале января. Очередные сведения говорят, что AMD хочет устранить некоторые ограничения в Zen 3 3D V-Cache, но эти сведения противоречат предыдущей информации.

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Источники сообщили сайту Quazar Zone, что AMD собирается представить минимум три процессора X3D Zen 4 в январе. Вопреки прежним данным, это будут 8 -, 12- и 16-ядерные процессоры.

12- и 16-ядерными моделями X3D должны стать Ryzen 9 7900X3D и 7950X3D соответственно. Судя варианту 3D V-Cache на архитектуре Zen 3, два новых чипа могут получить 192 МБ кэш-памяти L3. 8-ядерным процессором может стать Ryzen 7 7800X3D или 7700X3D с 96 МБ кэш-памяти L3, как ранее представленный 5800X3D. К тому же новые модели могут избавиться от ограничений тактовой частоты 5800X3D.

Представленный в прошлом году AMD 3D V-Cache использует технику 3D-стекинга для утроения кэш-памяти L3 на процессоре. Это дало 5800X3D повышенную игровую производительность по сравнению со стандартным процессором 5800X за счёт увеличения кэш-памяти L3 с 32 МБ до 96 МБ.

При этом AMD немного уменьшила частоту X3D и запретила разгон. Надеющиеся увидеть более быстрые процессоры с V-Cache без блокировок пользователи в ноябре получили неутешительные слухи. Согласно им, что AMD может выпустить только Ryzen 5 7600X3D и Ryzen 7 7700X3D. С ними выйдет материнская плата A620 AM5 начальной категории, где не будет разгона и оперативная памяти ограничена DDR5-4800.

Теперь говорится, что у чипов Zen 4 X3D будут примерно такие же тактовые частоты, что и моделей без X3D, а также будут частично сняты ограничения разгона. Все процессоры Zen 4 3D V-Cache получат TDP в 170 Вт, как и 7900X и 7950X. Процессора 7600X3D не ожидается.

Zen 4 X3D начнут продавать через некоторое время после презентации на CES, точные даты не называются. Прежде говорилось о марте или апреле. AMD может надеяться, что V-Cache укрепит не лучшие продажи чипов на Zen 4 по сравнению с остающимися востребованными Zen 3.

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Intel собирается обновить процессоры Raptor Lake 13-го поколения в 3-м квартале 2023 года, а Meteor Lake 14-го выпустить только в 2024 году, пишет Techspot.

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#amd #процессоры #ryzen
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