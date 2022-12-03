Как известно, крупные компании вроде Nvidia или Google предлагают сервисы потоковой трансляции видеоигр. Их суть в том, что обладатели даже слабых компьютеров, но достаточно быстрого доступа в интернет, смогут играть в самые требовательные современные игры. Обработка этих игр происходит на серверах в интернете, а пользователь получает только картинку и не нагружает свой компьютер.
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МТС предлагает то же самое, только не на своих серверах, а на компьютерах желающих подзаработать. В рамках сервиса под названием Fog Play вы можете поставить на свой компьютер программное обеспечение и сделать его дистанционно доступным для геймеров. Владелец компьютера сам устанавливает стоимость доступа к нему. Оплата почасовая и сейчас в сервисе можно увидеть предложения на 13-19 руб/час.
Геймеры будут играть через браузер и им не потребуется ничего устанавливать на свои компьютеры. Правда, если есть желание играть со смартфона, программу всё же придётся установить.
Минимальные системные требования для желающих сдать в аренду вычислительную мощность своего компьютера включают в себя видеокарту Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon 580 плюс скорость доступа в интернет от 20 Мбит/с. Набор доступных игр определяет МТС и пока он не блещет разнообразием. Можно сыграть в Cyberpunk 2077, Doom Eternal, God of War, CS:GO и ряд других игр, пишет IXBT.