Ненужный компьютер можно сдавать в аренду через интернет за 13-19 руб в час

Как известно, крупные компании вроде Nvidia или Google предлагают сервисы потоковой трансляции видеоигр. Их суть в том, что обладатели даже слабых компьютеров, но достаточно быстрого доступа в интернет, смогут играть в самые требовательные современные игры. Обработка этих игр происходит на серверах в интернете, а пользователь получает только картинку и не нагружает свой компьютер.

реклама

МТС предлагает то же самое, только не на своих серверах, а на компьютерах желающих подзаработать. В рамках сервиса под названием Fog Play вы можете поставить на свой компьютер программное обеспечение и сделать его дистанционно доступным для геймеров. Владелец компьютера сам устанавливает стоимость доступа к нему. Оплата почасовая и сейчас в сервисе можно увидеть предложения на 13-19 руб/час.

Геймеры будут играть через браузер и им не потребуется ничего устанавливать на свои компьютеры. Правда, если есть желание играть со смартфона, программу всё же придётся установить.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Минимальные системные требования для желающих сдать в аренду вычислительную мощность своего компьютера включают в себя видеокарту Nvidia GTX 1070 или AMD Radeon 580 плюс скорость доступа в интернет от 20 Мбит/с. Набор доступных игр определяет МТС и пока он не блещет разнообразием. Можно сыграть в Cyberpunk 2077, Doom Eternal, God of War, CS:GO и ряд других игр, пишет IXBT.