Речь идёт о раннем образце процессора

Видеообзор пока не представленного чипа Core i5-13500 от Intel был опубликован на китайском сайте Bilibili. Он достаточно короткий и посвящён скорости, нагреву и энергетическим показателям инженерного образца Q8WH. Это не производственный или квалификационный образец, а более старый ES2. По этой причине в финальном варианте не исключены отличия от него.

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i5-13500 представляет собой 14-ядерный чип на архитектуре Alder Lake C0. Эта модель не входит в серию K и TDP у него уменьшен до 65 Вт. Здесь 6 мощных ядер и 8 экономичных, всего 20 потоков. Частота составляет 4,8 ГГц, что и было подтверждено в тестах.

i5-13500 протестировали в бенчмарке CPU-Z, где однопоточный результат составил 767 баллов, а многопоточный 8227,5. В бенчмарке Cinebench R23 набрано 1901 и 19891 соответственно. Сравнение проводилось с i5-12500 и недавно попавшим в поле зрения прессы новым Core i5-13400.

Core i5-13500/12500:

CPU-Z однопоточный: +10%.

CPU-Z многопоточный: +68%.

CB R23 однопоточный: +6%.

CB R23 многопоточный: +60%.

Core i5-13500/13400

CPU-Z однопоточный: +5%.

CPU-Z многопоточный: +25%.

Новый чип показал весомый прирост многоядерной скорости на фоне предшественника. Это ожидаемо с учётом наличия 8 эффективных ядер, тогда как у 12500 их нет вовсе.

Число потоков в результате выросло с 12 до 20, что даёт около +60%, что и показано в тестах. Если сравнивать с 13400 SKU, i5-13500 имеет на 4 экономичных ядра больше, что приводит в преимуществу в 25% в CPU-Z.

Также провели тесты одноядерной и многоядерной конфигурации приложениями стресс-тестирования процессоров CPU Burner и AIDA64 FPU. i5-13500 разогнали до 4,8 ГГц при одном работающем ядре, до 4,4 ГГц при всех производительных ядрах и до 3,2 ГГц при работе экономичных ядер. Мощность процессора добиралась до 165 Вт.

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Intel готовится анонсировать чипы 13-го поколения не K на CES 2023 в начале января. Дальше выпустят материнские платы на чипсете Intel B760. Однако их покупка необязательно и тестирование в данном случае происходила на существующей материнской плате ASUS B660, пишет Videocardz.