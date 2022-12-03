Запасы должны прийти в норму в первой половине будущего года

Финансовый директор компании Nvidia Колетт Кресс рассказала о некоторых аспектах работы игрового подразделения, в том числе о каналах продаж и недавнем релизе карт GeForce RTX 4090/4080.

реклама

По её словам, в течение некоторого времени компания поставляла недостаточно игровых видеокарт. Это было сказано во время 26-й ежегодной технической конференции Credit Suisse.

Мы знаем, что в последнее время рынок наводнён чрезмерным количеством бывших в употреблении видеокарт из-за спада криптовалют и падения цен на розничном и вторичном рынках при минимальном спросе. Сейчас Nvidia начинает обновлять старые видеокарты новыми предложениями и возобновляет поставки, чтобы стабилизировать свои запасы и компенсировать дефицит.

Компания ожидает, что её товарно-материальные запасы вернутся к норме к концу четвертого квартала.

Кресс говорит, что карты GeForce RTX 4090 и RTX 4080 пока находятся в зачаточном состоянии. Из прошлых новостей известно, что с середины ноября компания выпустила около 160000 карт серии RTX 40. Сейчас это число может быть выше. Большая часть этого значения приходится на RTX 4090. GeForce RTX 4080 не пользуется спросом из-за более низкого соотношения производительности и цены.

Несмотря на рекомендуемую цену в $1599, RTX 4090 распродали за две недели. В Nvidia ждут, что скоро эта карта появится в статистике игрового сервиса Steam.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ожидается, что в первом полугодии 2023 Nvidia представит более доступные по цене карты нового поколения. Согласно последней статистике, её доля рынка видеокарт достигла 88%, пишет WCCFTech.