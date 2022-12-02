Google может лишиться почти $5 млрд

Массовый коллективный иск против Google приближается к залу суда. В иске говорится, что Google вводила в заблуждение клиентов магазина Play Store, говоря им не пользоваться альтернативными магазинами приложений. Дело назначено на будущее лето.

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12 штатов США и пять территорий начали антимонопольные судебные процессы. В этот список вошли Алабама, Джорджия, Гавайи, Иллинойс, Канзас, Мэн, Мичиган, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Висконсин, Вайоминг, Американское Самоа, Гуам, Северные Марианские острова, Пуэрто-Рико, и Виргинские острова США.

В 2021 году генеральные прокуроры этих регионов заявили, что Google при помощи монополистической власти и страх убеждала клиентов покупать приложения через Google Play по «искусственно завышенным» ценам, хотя эти же приложения есть дешевле в других местах. Обвинения сводятся к фиксированию цен: компания «поддерживает рыночные условия таким образом, что цена остаётся на заданном уровне посредством помощи контроля спроса и предложения».

Эти ходатайства побудили юридические группы нескольких клиентов с такими же ожидающими рассмотрения индивидуальными исками объединиться и подать прошение о статусе коллективного иска. Google подала ходатайство об отклонении коллективного иска, так как не каждый истец в отдельных судебных процессах смог доказать причинение вреда. Юристы компании утверждали, что это даст возможность не понёсшим жертв истцам присоединиться к процессу. Однако истцы возразили, что действия Google заставили «всех» разработчиков завышать свои цены.

На этой неделе судья окружного суда США Джеймс Донато постановил, что присоединение непострадавших сторон к групповому иску не имеет значения в отношении того, обозначен ли иск как коллективный или нет. Google такое решение не обрадовало и компания рассматривает варианты дальнейших действий.

Большая часть споров сводилась к моделям ценообразования в магазинах приложений. Свидетель истца Хэл Сингер заявил, что поскольку Google отговаривала клиентов от альтернативных магазинов, производители приложений подняли цены в Google Play. Он считает, что разработчики приложений снизят цены, если Google уменьшит комиссию.

Эксперт Google Мишель Бертис на это возразила, что Сингер использовал нестандартные методологии расчёта, которые она «никогда раньше не видела». Также было сказано, что Сингер не смог предоставить подтверждения того, что комиссия Google влияла на решения разработчиков о ценообразовании. Она просил суд исключить показания Сингера на этих основаниях, но получила отказ.

Достоверность и методология показаний Сингера или их отсутствие должны быть выяснены в суде в ходе перекрёстного допроса. Судья может исключить показания только тогда, когда они явно ложны. По его мнению, если представитель свидетель Google никогда не видела методологию Сингера, это не делает её недействительной.

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Если не случится никаких задержек, первое слушание по делу назначено на июнь 2023 года. В случае проигрыша в суде Google может потерять до $4,7 млрд, пишет Techspot.