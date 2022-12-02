Приложение VLC считается одним из лучших современных медиаплееров. Представленная на этой неделе новая версия приносит улучшения совместимости, стабильности, безопасности и новые форматы.
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Некоммерческая организация VideoLAN выпустила версию VLC 3.0.18. Это уже 19-е обновление кодовой базы «Vetinari». Версия имеет поддержку нескольких форматов, улучшает поддержку адаптивной потоковой трансляции, исправляет некоторые ошибки и обновляет некоторые сторонние библиотеки. В новом медиаплеере исправлен поиск форматов мультимедиа, улучшена совместимость файлов со старыми видеокартами и исправлено поведение ряда протоколов SMB.
Обновление позволяет избежать зацикливания плейлиста при наличии неисправных элементов, устраняет многочисленные связанные со сбоями ошибки и добавляет поддержку DVBSub внутри медиафайлов MKV. Среди обновлённых библиотек и компонентов FFmpeg (пакет в основе многих связанных с мультимедиа проектов с открытым исходным кодом),upnp, x265, libsmb2, dav1d, libass, zlib, GnuTLS, mpg123 и другие.
VLC 3.0.18 обновляет работающую с оптическими дисками Blu-ray (незащищёнными/расшифрованными) библиотеку, что устраняет одну из наиболее давних ошибок приложения. Меню Blu-ray (BD-J) стало работать как положено, хотя с дисками Ultra HD Blu-ray дела обстоят чуть хуже, согласно недавно выполненным тестам.
Ещё VLC содержит исправления множества проблем с безопасностью. Четыре закрытые уязвимости могли быть использованы злоумышленниками для запуска, сбоя VLC или выполнения произвольного кода с привилегиями. О существовании эксплоитов для этих уязвимостей неизвестно, пишет Techspot.