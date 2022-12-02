Доступны исправления кодеков, библиотек и уязвимостей безопасности

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

3070 за 45 тр в Ситилинке

Приложение VLC считается одним из лучших современных медиаплееров. Представленная на этой неделе новая версия приносит улучшения совместимости, стабильности, безопасности и новые форматы.

реклама

Некоммерческая организация VideoLAN выпустила версию VLC 3.0.18. Это уже 19-е обновление кодовой базы «Vetinari». Версия имеет поддержку нескольких форматов, улучшает поддержку адаптивной потоковой трансляции, исправляет некоторые ошибки и обновляет некоторые сторонние библиотеки. В новом медиаплеере исправлен поиск форматов мультимедиа, улучшена совместимость файлов со старыми видеокартами и исправлено поведение ряда протоколов SMB.

Обновление позволяет избежать зацикливания плейлиста при наличии неисправных элементов, устраняет многочисленные связанные со сбоями ошибки и добавляет поддержку DVBSub внутри медиафайлов MKV. Среди обновлённых библиотек и компонентов FFmpeg (пакет в основе многих связанных с мультимедиа проектов с открытым исходным кодом),upnp, x265, libsmb2, dav1d, libass, zlib, GnuTLS, mpg123 и другие.

VLC 3.0.18 обновляет работающую с оптическими дисками Blu-ray (незащищёнными/расшифрованными) библиотеку, что устраняет одну из наиболее давних ошибок приложения. Меню Blu-ray (BD-J) стало работать как положено, хотя с дисками Ultra HD Blu-ray дела обстоят чуть хуже, согласно недавно выполненным тестам.

рекомендации MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Core i9 12900 - цена снижена на 10% Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде Снижена цена 12 ядерного <b>Ryzen 9 7900X</b> 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ещё VLC содержит исправления множества проблем с безопасностью. Четыре закрытые уязвимости могли быть использованы злоумышленниками для запуска, сбоя VLC или выполнения произвольного кода с привилегиями. О существовании эксплоитов для этих уязвимостей неизвестно, пишет Techspot.