Лидирует Dell, занимающая почти четверть рынка компьютеров

Поставки компьютеров в США в 3-м квартале уменьшились на 12,1% по сравнению с результатом годичной давности. Dell, HP, Apple, Lenovo и Acer являются ведущими поставщиками, но только Apple и Acer удалось показать рост. Фирма Canalys сообщает, что главный спад был у ноутбуков. Они просели на 14%, а продажи настольных ПК выросли на 1%. Такое падение продаж ноутбуков вызвано осторожными корпоративными расходами и снижением спроса со стороны потребительского и образовательного сегментов.

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«Рынок ПК в США давно сокращается, пока потребительский и образовательный сегменты испытывают инфляцию и насыщение», — считает аналитик Canalys Research Брайан Линч. «Теперь и прежде устойчивый коммерческий сегмент начал слабеть, впервые показав спад по сравнению с прошлогодними показателями».

Прогнозы на нынешний квартал производителей тоже не обрадуют. Праздничные покупки должны чуть улучшить ситуацию, но в целом Canalys говорит о продолжении падения. Из-за инфляции люди сокращают расходы на технологические продукты.

Аналитик уверен, что положение дел начнёт меняться в следующем году. Он ждёт восстановления спроса со стороны образовательных учреждений. Какая-то часть обновлений компьютеров запланирована на 2024 год.

Несмотря на падение поставок, первое место сохраняет Dell с долей 26,1% против 27,6% годом ранее.

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В США Федеральная резервная система продолжает увеличивать процентные ставки, что может стать причиной дальнейшего сокращения рабочих мест и роста долгов, что приведёт к падению доходов. Время на восстановление экономики повлияет на то, когда потребительский спрос на ПК начнёт расти, пишет Neowin.