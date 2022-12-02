Для этого можно будет задать промежуток времени, в котором нужно искать сообщения

Недавно в мессенджере WhatsApp появилась возможность писать сообщения самому себе, что пригодится в качестве напоминаний. Этим новшества не ограничиваются. Сейчас ведётся бета-тестирование новой функциональной возможности, с которой можно будет быстрее находить старые сообщения.

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Это делается посредством поиска сообщений в чатах по дате. Благодаря этому не придётся прокручивать список сообщений в чатах далеко назад. Достаточно лишь вспомнить год и желательно месяц, когда велась нужная вам переписка. Это позволит ограничить поиск только выбранным временным отрезком.

WABetainfo сообщает, что поиск сообщений по дате работает в персональных и групповых чатах. Отображается иконка календаря, через которую и происходит установка временного промежутка для поиска.

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Этот способ поиска старых сообщений сейчас доступен обладателям бета-версии WhatsApp 22.24.0.77 в системе iOS. Наверняка функциональность распространяется постепенно и в итоге станет доступна всем пользователям. Также она должна появиться в сторонних клиентах WhatsApp, надеется Neowin.