1 декабря в Китае будет представлена линейка смартфонов Xiaomi 13. Ранее уже появлялись изображения этих устройств, в среду их стало ещё больше.
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Изображение от инсайдера показывает дизайн Xiaomi 13 Pro, ранее уже демонстрировавшийся. Теперь показали зелёный, синий и белый цветовые варианты Xiaomi 13 Pro. Одна фотография знакомит с передней и задней сторонами устройства. Задняя часть выглядит изогнутой, квадратный модуль камеры занимает верхнюю левую часть корпуса. Материал сзади похож на стекло.
Спереди находится изогнутый экран с тонкими рамками сверху и снизу. Отверстие для камеры разместили в центре наверху. Xiaomi 13 Pro работает на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 с частотой 3,19 ГГц, у него 8 ГБ + 5 ГБ виртуальной памяти и оболочка MIUI 14 поверх Android 13. Камеры достаточно сильно выступают за пределы корпуса.
Xiaomi 13 Pro должен стать обладателем экрана E6 AMOLED размером 6,73 дюйма с изгибом и разрешением 2K, частотой 120 Гц и ШИМ-затемнением 1920 Гц. Максимальная яркость равна 1900 нит.
Внутри находится новый флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 и батарея ёмкостью 4820 мАч с проводной зарядкой 120 Вт, беспроводной 50 Вт и обратной беспроводной 10 Вт. Основная камера будет 50 Мп на сенсоре Sony IMX989, сверхширокоугольная 50 Мп на сенсоре Samsung JN1 и 50 Мп телефото Samsung JN1.
Среди других характеристик устройства инфракрасный сенсор, линейный двигатель по оси X, NFC и защита IP68. Вес аппарата составит 229 г, толщина 8,38 мм, сообщает Gizmochina.