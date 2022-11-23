Ковидные ограничения в Китае довели рабочих до предела

В среду в китайском городе Чжэнчжоу случились ожесточённые столкновения между сотнями рабочих компании Foxconn и полицией. Район, из-за расположения там крупнейшего предприятия Foxconn известный также как «город iPhone», с середины октября находится под строгими запретами из-за пандемии COVID-19.

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Столкновения начались после того, как сотни рабочих вышли на акцию протеста по причине невыплаты зарплаты и опасений перед вспышкой инфекции. Многие рабочие в этих столкновениях получили серьёзные ранения.

Предприятие в Чжэнчжоу является самым крупным у Foxconn и на нём работают свыше 200000 человек. Из-за политики нулевой терпимости Китая к COVID-19 весь Чжэнчжоу находится на строгом карантине.

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Акты насилия из-за таких карантинов случаются всё чаще. Многие рабочие покинули завод и район, в том числе по причине нехватки продовольствия. В результате наблюдается дефицит поставок аппаратов iPhone 14 перед новогодними праздниками, когда их покупают больше всего. Apple и Foxconn стараются решить свои проблемы, увеличивая производство на заводах Foxconn в Шанхае, Китай, и Ченнае (Индия), пишет Neowin.