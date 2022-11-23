Это должно порадовать собирающихся покупать Galaxy S23

Мобильные процессоры последнего года похожи по производительности. Qualcomm решила встряхнуть этот застой, воспользовавшись услугами TSMC для промышленного производства Snapdragon 8 Gen 2 на техпроцессе 4 нм. Результатом стало увеличение многоядерной производительности на 45% по сравнению с чипом Samsung Exynos 2200 на этом же техпроцессе.

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Инсайдер Ice Universe рассказал про одноядерную и многоядерную производительность процессоров Snapdragon 8 Gen 2 и Exynos 2200 в бенчмарке Geekbench 5. Разница оказалась весьма значительной. Чип Qualcomm стал первым в Android-устройствах, получившим в многоядерных тестах более 5000 баллов. Snapdragon 8 Gen 1 имеет те же проблемы, что и Exynos 2200, включая поддержание стабильной производительности, нагрев и прочие. Виноватым считается производство на заводах Samsung.

Что касается графического процессора, Adreno 740 в составе Snapdragon 8 Gen 2 на 60% опережает GPU в составе Exynos 2200. Ice Universe говорит о росте энергоэффективности на 88%, но не приводит подтверждений. Очевидно, что переход на TSMC продолжает приносить плоды.

Несмотря на большое преимущество над Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen 2 продолжает отставать от A16 Bionic в одноядерных и в многоядерных тестах. Snapdragon 8 Gen 2 показывает скорость уровня прошлогоднего A15 Bionic, что означает отставание Apple на год и поколение. Правда, с каждым разом отставание становится всё меньше.

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Считается, что Samsung в смартфонах Galaxy S23 будущего года будет применять только чипы Snapdragon 8 Gen 2. Это даст покупателям в разных странах одинаковую скорость, автономность и прочие показатели работы устройства, пишет WCCFTech.