Пользователям рекомендуется перейти на версии поновее, желательно Windows 11

В недалёком будущем компания Microsoft готовится планирует перестать поддерживать очередную признанную слишком старой операционную систему. Речь идёт о Windows 8.1 2013 года выпуска. Она была представлена спустя год после негативно воспринятой Windows 8 и принесла ряд изменений, призванных заставить пользователей сменить гнев на милость. Впрочем, больших надежд по этому поводу и сами разработчики не питали, так что ещё через полтора года они выпустили совсем новую Windows 10.

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Компания прекратила основную поддержку версии 8.1 9 января 2018, а расширенная поддержка сохранится до 10 января будущего года. Дальше компания перестанет выпускать обновления ПО и техподдержку этой системы. Расширенной программы обновлений безопасности для Windows 8.1 не планируется. Это ставит её пользователей под угрозу.

Согласно статистике сервиса StatCounter, доля Windows 8.1 среди ПК в октябре была только 2,45%. Для сравнения, более старая Windows 7 установлена на 9,61% ПК. Доля Windows 11 составляет 15,44%, Windows 10 первая с долей 71,29%.

Microsoft советует обновить компьютеры на Windows 8.1 до более современной версии, то есть Windows 10 или Windows 11. Windows 10 Home и Pro сохранят поддержку до 14 октября 2025 года, если ваш компьютер не отвечает системным требованиям.

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Конечно, Microsoft и тем более производители хотели бы, чтобы вы просто купили новый компьютер на Windows 11, но вряд ли многие пользователи Windows 8.1 разделяют это желание, пишет Techspot.