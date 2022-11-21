Только на моделях Pro будет процессор следующего года

Несмотря на появление смартфонов серии Apple iPhone 14 лишь пару месяцев назад, набирает обороты лавина слухов и утечек по поводу моделей будущего года. На этот раз речь идёт о том, что компания приложит максимум усилий, чтобы покупатели отдавали предпочтение более дорогим аппаратам Pro.

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Аналитик Минг-Чи Куо ещё в сентябре говорил, что высокий уровень продаж iPhone 14 Pro заставил Apple захотеть продолжить в том же духе. Ради этого производитель не прочь добавить ряд функций только для смартфонов Pro в линейке iPhone 15. Сейчас речь идёт о пяти таких отличительных характеристиках.

В первую очередь это будет новый мобильный процессор A17 Bionic. Его на техпроцессе 3 нм будет производить компания TSMC. Как и в этом году, новый процессор получат только аппараты Pro, а два других довольствуются прошлогодним чипом, то есть A16 Bionic. Заодно на всех айфонах следующего года ожидается появление разъёмов USB Type C для подзарядки и передачи данных с компьютера и в обратном направлении.

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Ещё модели iPhone 15 Pro получат 8 ГБ оперативной памяти, тогда как сейчас даётся максимум 6 ГБ. Другой отличительной чертой Pro станут твердотельные кнопки. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max могут стать обладателями двух дополнительных Taptic Engine для обеспечения тактильной обратной связи. Это позволит прочувствовать нажатие кнопок, которые на самом деле не двигаются. Ещё iPhone 15 Pro Max может получить камеру-перископ телефото с 10-кратным оптическим зумом, сообщает Gizmochina.