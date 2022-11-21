Всего может быть представлено три модели с большим выбором конфигураций

В недалёком будущем компания Motorola должна представить ряд новых смартфонов начальной ценовой категории и они уже проходят процедуру сертификации. Модель Motorola Edge 40 Pro в ноябре получила сертификаты китайских организаций TENAA и FCC. Наверняка этот аппарат появится не один, а в паре как минимум со стандартной версией Edge 40. Из данных 3C и TENAA можно сделать вывод и о существовании третьей модели.

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В обоих случаях эта модель фигурирует под номером XT2335-3. Список 3C традиционно содержит мало данных, в отличие от TENAA. Оттуда можно почерпнуть сведения об экране IPS LCD размером 6,5 дюйма с невысоким разрешением 720 x 1600 пикселей и неназванным 8-ядерным процессором с частотой основных ядер 2,2 ГГц.

У аппарата будут разновидности с объёмом оперативной памяти 4 ГБ, 6 ГБ, 8 ГБ и 12 ГБ и хранилища 64 ГБ, 128 ГБ, 256 ГБ и 512 ГБ. Для недорогого смартфона выбор весьма солидный. Во всех случаях аппарат будет работать от батареи ёмкостью 5000 мАч.

Основная задняя камера обладает разрешением 50 Мп, рядом есть камера 2 Мп. Разрешение передней камеры равно 8 Мп.

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Судя по получению сертификатов, ждать анонса устройств остаётся недолго, по крайней мере в Китае, пишет GSMArena.