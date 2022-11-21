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Смартфон Moto X40 в бенчмарке AnTuTu обходит процессор Dimensity 9200
Аппарат на Snapdragon 8 Gen 2 через пару месяцев начнёт продаваться по всему миру
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В Китае в недалёком будущем должен быть представлен смартфон Motorola Moto X40. Он станет одним из первых обладателей анонсированного несколько дней назад флагманского процессора Snapdragon 8 Gen 2. В других странах этот смартфон ждут в начале следующего года под названием Motorola Edge 40 Pro. Генеральный менеджер Lenovo Group по мобильному подразделению Чен Джин опубликовал результаты тестирования устройства в бенчмарке AnTuTu.

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Snapdragon 8 Gen 2 будет противостоять мобильному процессоры MediaTek Dimensity 9200. Последний в тестах AnTuTu набрал 1.266.102 баллов. Скриншот от Чен Джина показывает, что Moto X40 на Snapdragon 8 Gen 2 сумел превзойти этот показатель и его результат составил 1.312.901 балл. Разница небольшая и в каждодневной работе со смартфоном её никто не заметит.

Смартфоны Vivo X90 Pro+, линейка Xiaomi 13, серия iQOO 11 и модель OnePlus 11 должны быть представлены до конца года. Всё это аппараты премиального уровня на процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и результаты их тестирования должны мало отличаться от указанного выше. Snapdragon 8 Gen 2 производится на техпроцессе 4 нм. Его основное вычислительное ядро Cortex-X3 работает на частоте 3,2 ГГц, два быстрых ядра Kryo Cortex-A715 на 2,8 ГГц, два чуть менее быстрых Kryo Cortex-A510 на 2,8 ГГц экономичные ядра Kryo на частоте 2 ГГц.

Moto X40 недавно прошёл сертификацию китайской организации TENAA и там были описаны его спецификации. Аппарат обладает экраном OLED с диагональю 6,67 дюйма с изогнутыми со всех четырёх сторон краями. Его разрешение FHD+, 10-битный цвет и сканер отпечатков внутри экрана. Установлена система Android 13 с оболочкой MY UI 5.0.

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Ожидается максимум 18 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и хранилище вместимостью до 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч с зарядкой мощностью 68 Вт. Разрешение передней камеры равно 60 Мп, основной задней 50 Мп, столько же у сверхширокоугольной и 12 Мп у телефото, сообщает Gizmochina.

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#смартфоны #motorola
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