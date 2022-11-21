Версия на панели OLED для геймеров

У обладателей мощных персональных компьютеров с тягой к видеоиграм обычно есть желание получать максимально красивое и быстрое изображение. Например, они могут хотеть стать обладателями монитора с панелью OLED среднего размера с высокой частотой обновления. LG в своё время обещала в своих технологических планах представить подобный продукт. Время пришло и компания демонстрирует монитор LG UltraGear 27GR95QE-B с разрешением 2560 x 1440p, частотой 240 Гц и панелью OLED с временем отклика 0,3 мс (между серым и серым цветами).

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LG без лишних фанфар анонсировала первый для себя игровой OLED-монитор в минувшие выходные, просто поместив его описание на своём сайте. Быть может, в скором времени компания заговорит о нём громче, поскольку его характеристики вполне заслуживают внимания публики.

Диагональ этого монитора составляет 27 дюймов, что очевидно из названия. Он охватывает 98,5% цветового диапазона DCI-P3. Так как это OLED, коэффициент контрастности у него высокий и составляет 1,5 млн к 1. Есть сертификаты технологий AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, но для них не поддерживается аппаратное ускорение.

У монитора есть подсветка RGB и подставка с регулировкой высоты на 11 см и поворотом на 20 градусов по сторонам и вверх/вниз. Среди портов предлагаются два HDMI и один DisplayPort (версии стандартов не указаны), входящий и исходящий USB 3.0, разъём SPDIF для вывода звука.

Пока не начались продажи этой модели, у пользователей есть выбор среди двух категорий OLED-мониторов с высокой частотой обновления. LG и некоторые другие производители представили модели 4K размером 42 дюйма и 48 дюймов с частотой 120 Гц, которые больше похожи на телевизоры. Некоторые производители, и LG среди них, недавно представили 34-дюймовые сверхширокие мониторы OLED с разрешением 3440 x 1440p и частотой 165–175 Гц. Компания Corsair готовит третий вариант: 45-дюймовый сверхширокий экран с частотой 240 Гц.

LG первой анонсировала монитор OLED с частотой 240 Гц, достаточно компактный для среднестатистического обладателя ПК и достаточно быстрый для любителей пострелять в шутерах. За $999 он будет дешевле половины доступных в магазинах мониторов OLED. LG планирует начать его продажи в первом квартале будущего года. Дополнительную информацию наверняка можно будет узнать во время выставки потребительской электроники CES в первых числах января, сообщает Techspot.

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