Facebook говорит о желании упростить пользование социальной сетью

Компания Meta* с целью сделать проще навигацию и пользование социальной сетью Facebook в декабре удалит из профилей пользователей несколько полей. Из профилей Facebook пропадут религиозные и политические взгляды, сексуальная ориентация и адреса. Первым об этом изменении сообщил консультант по социальным сетям Мэтт Наварра. Потом информацию подтвердили несколько технологических изданий, вроде сайта TechCrunch.

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В электронном письме с подтверждением этих изменений представитель Facebook написал, что социальная сеть начинает рассылать уведомления тем пользователям, у которых эти поля заполнены. Он отмечает, что желающие могут делиться информацией из этих полей в других местах своего профиля.

Есть мнение, что эти изменения давно назрели. В момент появления Facebook в середине 2000-х годов вопросы конфиденциальности в интернете не стояли так остро, как в наши дни. Преследования, травля и домогательства тогда происходили намного реже.

Другие популярные соцсети, в том числе TikTok и Instagram, дают пользователям возможность делиться кое-каким сведениями о себе, не вдаваясь в подробности.

В последнее время компания Meta испытывает немало трудностей. После достижения максимальной стоимости акций свыше $378 в сентябре прошлого года, сейчас цена на них упала на более чем 70% и составляет $111,12.

На прошлой неделе глава компании Марк Цукерберг сообщил, что она уволит около 13% персонала, что составляет примерно 11000 сотрудников, с целью повышения своей эффективности. Также Цукерберг сказал, что компания продлит мораторий на приём на работу до первого квартала очередного финансового года и сократит необязательные расходы.

Изменения в профилях Facebook вступят в силу с 1 декабря, пишет Techspot.





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* Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»