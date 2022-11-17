Компания Elastic Security Labs недавно представила сведения об угрозах в интернете за нынешний год. Там расписаны тенденции, прогнозы на будущее и советы для специалистов. Судя по собранной статистике, всего 6,2% существующих вирусных программ работают на компьютерах Apple под управлением операционной системы macOS. На Windows и Linux их 54,4% и 39,4%. Это ожидаемо, поскольку доля компьютеров Apple среди пользователей невелика и компания старается заботиться о безопасности.
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Интересно, что почти половина опасных приложений на macOS исходят из единственного источника: MacKeeper. Эта программа призвана «без усилий поддерживать чистоту и безопасность Mac». Elastic пишет, что хакеры способны воспользоваться ей, так как она имеет множественные разрешения и доступ к системным процессам и файлам. Призванная защищать систему программа может дать хакерам ключ от всех дверей.
Данная программа имеет неприятную известность. Во-первых, MacKeeper непросто полностью устранить из системы. Многие пользователи помечали её как вредоносный антивирус. В 2014 году против бывшего владельца подали иск, где говорилось, что MacKeeper фальсифицирует обнаружение вирусов. Это делалось, чтобы пользователи захотели покупать ненужные патчи.
Ещё отчёт Elastic говорит, что на трояны приходится свыше 80% вредоносных программ во всех системах. Криптомайнеры идут следом с долей 11,3%, у приложений-вымогателей 3,7%.
Для защиты от киберугроз следует обновлять операционные системы и приложения, не скачивать программы откуда ни попадя и думать головой, прежде чем переходить по ссылкам непонятно куда неизвестно от кого и открывать файлы непонятного содержания, пишет Neowin.