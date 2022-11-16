Ракета даст NASA данные для обеспечения безопасного полёта астронавтов на борту SLS и корабля Orion

В среду утром состоялся старт миссии NASA «Артемида-1» после нескольких задержек по причине проблем с двигателем, утечек топлива и тропических штормов. Это первый случай, когда система космического запуска (SLS) NASA, её самая мощная ракета и пилотируемый корабль «Орион» работают вместе. Это же знаменует собой начало программы «Артемида», целью которой является возвращение людей на Луну.

реклама

Перед успешной попыткой запуска был момент, когда NASA не было уверено, что ракета взлетит. Команда запуска нашла утечку в клапане восполнения жидкого водорода на стартовой башне. Пришлось подождать, чтобы как следует затянуть вокруг него болты. Ещё космическим силам США пришлось чинить радар, отслеживающий запуск ракеты, поскольку он внезапно отключился. В итоге наземной команде удалось устранить утечку водорода, а Космические силы установили, что проблема с радаром вызвана неисправным коммутатором Ethernet.

NASA перенесло запуск «Артемиды-1» примерно на час, но это была последняя задержка. К 1:50 утра по восточному времени США SLS покинула стартовую площадку. Через несколько минут капсула «Орион» успешно развернула солнечные батареи, а двигатели основной ступени отключились, чтобы она смогла оторваться и упасть в Атлантический океан. Вторая ступень ракеты запустит двигатель, отправляя «Орион» к Луне. Она также оторвётся, а кораблю предстоит четырёхнедельное путешествии вокруг Луны и возвращение на Землю. Где-то в дороге капсула развернёт 10 CubeSat для проведения научных исследований, призванных помочь будущим миссиям в дальний космос.

рекомендации 12 ядерный <b>Ryzen 9 7900X</b> подъехал - смотри ASUS 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри 4090 в Регарде, цена норм RTX 3070 за 44тр в Регарде RTX 3080 за 63 тр в Регарде 3070 Ti MSI за 55тр в Регарде ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр MSI 3060 за 30 тр в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде Полноразмерная 3070 MSI дешевле 50 тр 3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

«Артемида-1» даст NASA данные для того, чтобы астронавты могли безопасно добраться до Луны на борту капсулы Orion. Агентство сможет увидеть, способен ли теплозащитный экран корабля надёжно защитить астронавтов при входе в атмосферу и падении в Тихий океан. Если всё пройдёт как задумано, NASA сможет приступить к планированию «Артемиды-2». Это будет первая пилотируемая миссия Orion с отправкой астронавтов на облёт Луны, пишет Engadget.