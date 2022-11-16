В среду утром состоялся старт миссии NASA «Артемида-1» после нескольких задержек по причине проблем с двигателем, утечек топлива и тропических штормов. Это первый случай, когда система космического запуска (SLS) NASA, её самая мощная ракета и пилотируемый корабль «Орион» работают вместе. Это же знаменует собой начало программы «Артемида», целью которой является возвращение людей на Луну.
реклама
Перед успешной попыткой запуска был момент, когда NASA не было уверено, что ракета взлетит. Команда запуска нашла утечку в клапане восполнения жидкого водорода на стартовой башне. Пришлось подождать, чтобы как следует затянуть вокруг него болты. Ещё космическим силам США пришлось чинить радар, отслеживающий запуск ракеты, поскольку он внезапно отключился. В итоге наземной команде удалось устранить утечку водорода, а Космические силы установили, что проблема с радаром вызвана неисправным коммутатором Ethernet.
NASA перенесло запуск «Артемиды-1» примерно на час, но это была последняя задержка. К 1:50 утра по восточному времени США SLS покинула стартовую площадку. Через несколько минут капсула «Орион» успешно развернула солнечные батареи, а двигатели основной ступени отключились, чтобы она смогла оторваться и упасть в Атлантический океан. Вторая ступень ракеты запустит двигатель, отправляя «Орион» к Луне. Она также оторвётся, а кораблю предстоит четырёхнедельное путешествии вокруг Луны и возвращение на Землю. Где-то в дороге капсула развернёт 10 CubeSat для проведения научных исследований, призванных помочь будущим миссиям в дальний космос.
«Артемида-1» даст NASA данные для того, чтобы астронавты могли безопасно добраться до Луны на борту капсулы Orion. Агентство сможет увидеть, способен ли теплозащитный экран корабля надёжно защитить астронавтов при входе в атмосферу и падении в Тихий океан. Если всё пройдёт как задумано, NASA сможет приступить к планированию «Артемиды-2». Это будет первая пилотируемая миссия Orion с отправкой астронавтов на облёт Луны, пишет Engadget.